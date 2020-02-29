Liên quan đến vụ cô gái nhảy cầu tự tử sau khi cùng chồng đi làm thủ tục ly hôn tại Hải Dương, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Mới đây, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương xác nhận đã tìm thấy thi thể cô gái nhảy cầu tự tử vào ngày 25/2. Nạn nhân là chị N.T.T (sinh năm 1998, trú tại thôn Trường Giang, xã Thanh Xuân).

Nơi người dân phát hiện cô gái nhảy cầu tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Gia đình và Xã hội, vào khoảng 18 giờ 30 tối 28/2, người thân đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực cửa cống sông Hương gần bờ kè thuộc địa phận xã Thanh Xuân, cách nơi nạn nhân nhảy sông tự tử khoảng 2km. Sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để về lo hậu sự.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào chiều 25/2, T. cùng chồng là anh N.V.Q (sinh năm 1994) đến trụ sở UBND xã Thanh Xuân làm thủ tục ly hôn. Sau khi xong việc, T. chạy xe đạp điện đến cầu Hợp Thanh tự tử.

Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong xe của nạn nhân có giấy đăng ký kết hôn, sổ hộ khẩu và một chứng minh thư photo. Được biết T. là con út trong gia đình có 3 chị em. Cách đây 2 năm T. từng kết hôn nhưng sau đó đã ly hôn. Sau đó, T. kết hôn lần 2 với anh Q. Cả 2 lần kết hôn, T. đều chưa sinh con.

Thương tâm: Sau khi cùng chồng đi làm thủ tục ly hôn, cô gái nhảy cầu tự tử Sau khi để lại xe đạp cùng giấy đăng ký kết hôn trên bờ, cô gái nhảy cầu tự tử. Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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