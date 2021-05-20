'Người bí mật' sống gần Đại Nam tiết lộ sự thật giấu kín suốt 9 năm của vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi'

Lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" và những "thế lực" xung quanh đang ngày càng đi đến cao trào mới. Sau buổi livestream tối qua của bà Nguyễn Phương Hằng, "người phụ nữ giấu mặt" Huỳnh Ngọc Thiên Hương tiếp tục đưa ra nhiều màn "bóc mẽ" mới trên trang cá nhân của mình.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương được cho là kẻ thù "giấu mặt" của bà Nguyễn Phương Hằng, khi thường xuyên đưa ra những tranh luận, màn "bóc phốt" nữ đại gia nhưng lại chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, trừ giọng nói của người phụ nữ này. Trong clip livestream tối qua, bà Phương Hằng công bố đã tìm được kẻ 'đầu sỏ' đứng ra bêu rếu bà trước công chúng Đáng chú ý, trong bài viết mới nhất, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương chia sẻ một tin nhắn từ một người được cho là sống ngay gần KDL Đại Nam. Theo người này chia sẻ: "Em ở Thủ Dầu Một, em có thể đoán được chị là ai, vì chỉ có 1 người thầm lặng, ít ồn ào và đủ quyền lực dám nói..."

Tài khoản này còn tiết lộ một số thông tin được cho là bí mật, chỉ người dân sống gần KDL Đại Nam biết với Huỳnh Ngọc Thiên Hương: "Ông Dũng tổ chức tụng kinh sám hối mỗi tháng 2 lần là có thật. Em biết 9 năm rồi. Đó là người làm trong Đại Nam chính miệng nói ra. Em ở sát Đại Nam cũng biết chút ít thông tin. Em rất ấm ức vì những người dưới quyền vợ chồng Dung Hang (ông Dũng bà Hằng - PV) nói chuyện không sợ người khác đau lòng..." Tiết lộ mới nhất của tài khoản ẩn mặt Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh những ý kiến thắc mắc về bài viết tiết lộ sự thật "nửa kín, nửa hở" của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, một số cư dân mạng cho rằng, việc tụng kinh sám hối là chuyện thường tình không có gì phải gây chú ý. Một số bình luận bên dưới bài viết như: "Việc tự tụng kinh sám hối ở nhà thì cũng không có vi phạm gì", "Tụng kinh thì sao ạ? Mình thấy tụng kinh bình thường mà ai cũng tụng kinh"...

Huỳnh Ngọc Thiên Hương nổi lên như một 'người phụ nữ giấu mặt', chuyên có các buổi livestream 'bóc phốt' bà Phương Hằng Vụ việc "khẩu chiến", vạch trần qua lại giữa bà Nguyễn Phương Hằng cùng các thế lực xung quanh hiện vẫn chưa thấy đến hồi kết. Nhiều người thậm chí còn ví cuộc chiến này như "Phim cô dâu 8 tuổi", ý chỉ các tình tiết ngày càng dài dòng, phức tạp và đi xa mục tiêu ban đầu khi bà Phương Hằng "vùng lên" tố giác cái xấu.

Bà Phương Hằng bất ngờ tâm sự bị 'truy sát bịt miệng', trao thưởng nóng 1 triệu đô truy lùng danh tính kẻ hại mình Trong buổi livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tuyên bố đanh thép sẽ chiến đấu tới cùng với các "thế lực" nhằm lôi được sự thật ra ánh sáng.

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