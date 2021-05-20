'Người bí mật' sống gần Đại Nam tiết lộ sự thật giấu kín suốt 9 năm của vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi'

Xã hội 20/05/2021 13:13

Lùm xùm giữa vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" và những "thế lực" xung quanh đang ngày càng đi đến cao trào mới. Sau buổi livestream tối qua của bà Nguyễn Phương Hằng, "người phụ nữ giấu mặt" Huỳnh Ngọc Thiên Hương tiếp tục đưa ra nhiều màn "bóc mẽ" mới trên trang cá nhân của mình.

Huỳnh Ngọc Thiên Hương được cho là kẻ thù "giấu mặt" của bà Nguyễn Phương Hằng, khi thường xuyên đưa ra những tranh luận, màn "bóc phốt" nữ đại gia nhưng lại chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, trừ giọng nói của người phụ nữ này.

nguyen phuong hang
Trong clip livestream tối qua, bà Phương Hằng công bố đã tìm được kẻ 'đầu sỏ' đứng ra bêu rếu bà trước công chúng  

Đáng chú ý, trong bài viết mới nhất, tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương chia sẻ một tin nhắn từ một người được cho là sống ngay gần KDL Đại Nam. Theo người này chia sẻ: "Em ở Thủ Dầu Một, em có thể đoán được chị là ai, vì chỉ có 1 người thầm lặng, ít ồn ào và đủ quyền lực dám nói..."

Tài khoản này còn tiết lộ một số thông tin được cho là bí mật, chỉ người dân sống gần KDL Đại Nam biết với Huỳnh Ngọc Thiên Hương: "Ông Dũng tổ chức tụng kinh sám hối mỗi tháng 2 lần là có thật. Em biết 9 năm rồi. Đó là người làm trong Đại Nam chính miệng nói ra. Em ở sát Đại Nam cũng biết chút ít thông tin. Em rất ấm ức vì những người dưới quyền vợ chồng Dung Hang (ông Dũng bà Hằng - PV) nói chuyện không sợ người khác đau lòng..."

nguyen phuong hang 2
Tiết lộ mới nhất của tài khoản ẩn mặt Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh những ý kiến thắc mắc về bài viết tiết lộ sự thật  "nửa kín, nửa hở" của Huỳnh Ngọc Thiên Hương, một số cư dân mạng cho rằng, việc tụng kinh sám hối là chuyện thường tình không có gì phải gây chú ý. Một số bình luận bên dưới bài viết như: "Việc tự tụng kinh sám hối ở nhà thì cũng không có vi phạm gì", "Tụng kinh thì sao ạ? Mình thấy tụng kinh bình thường mà ai cũng tụng kinh"...

'Người bí mật' sống gần Đại Nam tiết lộ sự thật giấu kín suốt 9 năm của vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi' - Ảnh 3
Huỳnh Ngọc Thiên Hương nổi lên như một 'người phụ nữ giấu mặt', chuyên có các buổi livestream 'bóc phốt' bà Phương Hằng

Vụ việc "khẩu chiến", vạch trần qua lại giữa bà Nguyễn Phương Hằng cùng các thế lực xung quanh hiện vẫn chưa thấy đến hồi kết. Nhiều người thậm chí còn ví cuộc chiến này như "Phim cô dâu 8 tuổi", ý chỉ các tình tiết ngày càng dài dòng, phức tạp và đi xa mục tiêu ban đầu khi bà Phương Hằng "vùng lên" tố giác cái xấu. 

Bà Phương Hằng bất ngờ tâm sự bị 'truy sát bịt miệng', trao thưởng nóng 1 triệu đô truy lùng danh tính kẻ hại mình

Bà Phương Hằng bất ngờ tâm sự bị 'truy sát bịt miệng', trao thưởng nóng 1 triệu đô truy lùng danh tính kẻ hại mình

Trong buổi livestream mới nhất, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục tuyên bố đanh thép sẽ chiến đấu tới cùng với các "thế lực" nhằm lôi được sự thật ra ánh sáng.

Xem thêm
Từ khóa:   bà Phương Hằng Dũng lò vôi Huỳnh Ngọc Thiên Hương

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1