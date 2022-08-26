Khi đi qua vườn cao su thì người đàn ông nghe tiếng khóc của trẻ em ở bụi rậm gần đấy. Lại gần kiểm tra, anh phát hiện một bé gái khoảng 8 tháng tuổi đang nằm dưới đất, lót bằng lá cây.

Theo thông tin từ VOV, ngày 26/8, Công an phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ra thông báo tìm kiếm người thân của bé gái khoảng 8 tháng tuổi bị bỏ rơi trong vườn cao su.

Trước đó, chiều 25/8, ông Nguyễn Văn Hưng (ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) khi đi qua vườn cao su ở khu vực phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài thì nghe tiếng khóc của trẻ em ở bụi rậm gần đấy. Khi lại gần kiểm tra, anh Hưng phát hiện một bé gái khoảng 8 tháng tuổi đang nằm dưới đất, lót bằng lá cây, bên cạnh là 2 bọc đồ quần áo và bỉm em bé.

Bé gái được tìm thấy trong lô cao su ở Bình Phước - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngay sau đó, anh Hưng đã đưa bé gái đến trụ sở Công an P. Tân Phú trình báo. Thời điểm tiếp nhận, bé gái mặc áo màu vàng, quần xanh. Bé khỏe mạnh, khoảng 8 tháng tuổi, cân nặng khoảng 8 kg.

Hiện, bé gái đang được Công an P. Tân Phú tiếp nhận và chăm sóc. Cơ quan chức năng đang tiếp tục thông báo tìm nhân thân bé gái bị bỏ rơi trong vườn cao su.

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