Ngày thứ 3 giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m: Gia đình mòn mỏi chờ tin con

Những ngày qua, vợ chồng chị Nguyễn Thị Mỹ Linh thức trắng đêm chờ tin con trai với hy vọng có phép màu xảy ra.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, bước sang ngày giải cứu thứ 3, không khí tại khu vực hiện trường nơi bé Thái Lý Hạo Nam lọt xuống trụ bê-tông rỗng vẫn hết sức khẩn trương, với tinh thần "còn nước còn tát". Trong ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ nằm cách hiện trường khoảng 1km, chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, mẹ của cháu Hạo Nam, ngồi thất thần trên sàn nhà. Hai ngày qua, vợ chồng chị thức trắng đêm chờ tin con trai với hy vọng có phép màu xảy ra.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh, mẹ của cháu Nam, ngồi thất thần trên sàn nhà ngóng tin con trai - Ảnh: Báo Tiền Phong Chị Linh cho biết, quê ở An Giang, cách đây 11 năm, chị lập gia đình và theo chồng về Đồng Tháp sinh sống, đến nay có hai con. Nam là con lớn. Khi hay tin con trai gặp nạn, vợ chồng chị hoảng hốt chạy đến hiện trường nhưng chỉ kịp nghe tiếng con kêu cứu dưới hố. Khoảng 10 phút sau, vợ chồng chị không nghe tiếng gì nữa. “Mấy ngày nay, vợ chồng tôi không ăn uống gì được, chỉ mong chính quyền tìm thấy con tôi sớm”, chị Linh nghẹn lời. Theo người dân địa phương, gia đình cháu Nam rất khó khăn. Cha mẹ phải đi làm thuê nhiều nghề. Cháu Nam gày gò, nhỏ bé so với lứa tuổi. Hằng ngày, cháu đi nhặt phế liệu để bán kiếm tiền đi học.

Rạng sáng 3/1, ống thép lớn được đưa đến hiện trường - Ảnh: VTC News Công tác cứu nạn, cứu hộ vẫn đang được triển khai rất khẩn trương - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, vào sáng 3/1, công tác cứu hộ bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông sâu 35m ở Đồng Tháp vẫn đang tiếp tục. Đêm 2/1 đến rạng sáng 3/1, lực lượng cứu hộ của vẫn miệt mài làm việc. Các ống thép lớn được lồng vào bao bọc, ôm lấy cọc bê tông, đồng thời làm sạch đất để kéo cọc bê tông lên. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến sáng nay lực lượng cứu hộ chỉ mới lồng được 15m ống thép bọc xung quanh cọc bê tông. Việc lồng các ông thép bao bọc cọc bê tông diễn ra chậm hơn dự kiến do đất cứng. Theo ông Đoàn Tấn Bửu, khi đưa được cột bê tông lên mặt đất, lực lượng của Quân khu 9 sẽ sử dụng phương tiện chuyên dụng để soi thăm dò xác định chính xác vị trí cháu bé đang ở đâu trong thân cọc. Sau đó mới khoan cắt, phá dỡ cọc bê tông để đưa cháu bé ra, đồng thời có các bước xử lý tiếp theo. Về việc để các em nhỏ tự ý ra vào khu vực, Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp thông tin, trưa 31/12/2022, bảo vệ phát hiện có nhóm trẻ vào nên đã nhắc nhở và đuổi ra khỏi khu vực này. Tuy nhiên, trưa cùng ngày, công trường ngừng làm việc và công nhân đang nghỉ trưa thì các cháu quay trở lại nên không ai phát hiện.

Ông ngoại bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp: “Thằng bé học giỏi lắm…” Đã hơn 54 giờ kể từ lúc bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông, gia đình em vẫn hi vọng vào một phép màu có thể xảy ra với Hạo Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-thu-3-giai-cuu-be-trai-10-tuoi-lot-xuong-tru-be-tong-sau-35m-gia-inh-mon-moi-cho-tin-con-542101.html