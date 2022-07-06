Sau khi uống rượu, C. (18 tuổi) xin ngủ nhờ lại nhà chị P. Đến nửa đêm, C. thực hiện hành vi đồi bại với con gái 9 tuổi của gia chủ.

Theo báo Dân Trí đưa tin, ngày 5/7, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đang tạm giữ S.Q.C. (18 tuổi, ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào khoảng 1h ngày 4/7, Công an xã Quảng Khê nhận được tin báo của gia đình chị H.M.P. (ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể) về việc con gái chị là cháu B.T.T.H. (9 tuổi) bị xâm hại tình dục.

Theo người nhà nạn nhân, tối 3/7, S.Q.C. xin ngủ nhờ nhà chị H.M.P.. Đến khoảng 0h30 ngày 4/7, chị P. cùng chồng nghe thấy tiếng động lạ tại giường ngủ của cô con gái 9 tuổi và 7 tuổi. Sang kiểm tra, vợ chồng chị P. phát hiện C. đang thực hiện hành vi quan hệ tình dục với bé gái 9 tuổi. Gia đình chị P. đã trình báo sự việc với Công an xã Quảng Khê.

Căn nhà xảy ra vụ việc đáng tiếc trên - Ảnh: báo Bắc Kạn

Theo thông tin của Infonet/ Vietnamnet, tại cơ quan Công an, S.Q.C cho biết, tối 3/7, khi đi lặn cá ở sông với anh Q., bố của cháu H. và một người khác cùng thôn, ngồi uống rượu cùng nhau, sau đó thì lên nhà anh Q., tại đây C. có nói thấy người hơi mệt, xin phép được ngủ lại và được anh Q đồng ý, đến đêm thì xảy ra sự việc nói trên.

Vụ việc sau đó đã được chuyển Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và chính quyền địa phương tiến hành khám nghiệm hiện trường và thực hiện các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ theo quy định của pháp luật.

Theo thống kê của cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã xảy ra 9 vụ “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi’’, trong đó có 3 vụ nạn nhân dưới 10 tuổi. Với sự vào cuộc quyết liệt, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố nhiều đối tượng tạo sức răn đe.

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