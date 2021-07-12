Hành động lái xe đâm xuyên chốt kiếm dịch của thanh niên trong clip bị khá nhiều dân mạng lên án vì kém ý thức.
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Mùa dịch Covid-19, ngoài những hành động không có ý thức như tập thể dục giữa mùa dịch không đeo khẩu trang, ngồi thêu tranh giữa công viên hít khí trời thì một nhân vật lái xe máy đâm xuyên chốt kiểm dịch cũng gây chú ý từ dân mạng.
Cụ thể, sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 10/7 tại chốt kiểm dịch ở Châu Phú đoạn gần cầu Kinh Đào (An Giang). Thời điểm đó camera an ninh đã ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe máy chạy với tốc độ cao, đâm xuyên chốt kiểm dịch khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy khó chịu vì hành động này.
2 nhân viên trong chốt nhanh chân chạy thoát còn thanh niên trên bị thương nặng.
Ngoài ra sau cú tông trời giáng thì một vài vật dụng trong chốt cụng bị hư hỏng do hành động bồng bột của thanh niên trên.