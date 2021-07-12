Nam thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, đâm xuyên chốt kiểm dịch nhận ngay cái kết tê tái

Xã hội 12/07/2021 09:10

Hành động lái xe đâm xuyên chốt kiếm dịch của thanh niên trong clip bị khá nhiều dân mạng lên án vì kém ý thức.

Mùa dịch Covid-19, ngoài những hành động không có ý thức như tập thể dục giữa mùa dịch không đeo khẩu trang, ngồi thêu tranh giữa công viên hít khí trời thì một nhân vật lái xe máy đâm xuyên chốt kiểm dịch cũng gây chú ý từ dân mạng.

Cụ thể, sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 10/7 tại chốt kiểm dịch ở Châu Phú đoạn gần cầu Kinh Đào (An Giang). Thời điểm đó camera an ninh đã ghi lại cảnh một nam thanh niên lái xe máy chạy với tốc độ cao, đâm xuyên chốt kiểm dịch khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy khó chịu vì hành động này.

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Sau cú tông trời giáng thì nam thanh niên cũng lãnh hậu quả khi bị thương nặng 

2 nhân viên trong chốt nhanh chân chạy thoát còn thanh niên trên bị thương nặng. 

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Nam thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, đâm xuyên chốt kiểm dịch nhận ngay cái kết tê tái - Ảnh 3

Nhìn hình ảnh thanh niên phóng xe máy lao vào chốt kiểm dịch ai nấy đều lên án vì hành động vô cùng kém ý thức - Ảnh: Chụp từ clip

Ngoài ra sau cú tông trời giáng thì một vài vật dụng trong chốt cụng bị hư hỏng do hành động bồng bột của thanh niên trên. 

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