Nam thanh niên nhiễm COVID-19 ở TP.HCM cũng nhập cảnh trái phép từ Myanmar, ngồi xe khách nhưng không nhớ biển số

Xã hội 28/12/2020 13:58

Nam thanh niên ở TP.HCM vừa được công bố nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép từ Myanmar cùng BN1440.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 là N.Q.H, nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM.

Trước đó, người này sống với BN1440 tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Ngày 27/12, người này được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5 và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cùng ngày 27/12 xác định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (TP.HCM). Tình trạng sức khỏe của người này hiện ổn định song có nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

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Nam thanh niên nhiễm COVID-19 ở TP.HCM nhập cảnh trái phép từ Myanmar - Ảnh: Zing

Lịch trình di chuyển 

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 9 đến 15/12, anh H. sống cùng BN1440 tại Myanmar. Ngày 15/12, bệnh nhân đi cùng BN1440 từ Myanmar đến Mae Sot, Thái Lan, ở tại một khách sạn với 5 người khác.

Ngày 23/12, nhóm 7 người đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong đoàn đi từ Campuchia về Việt Nam (không rõ qua cửa khẩu của tỉnh nào). Khi đến địa phận của Việt Nam, nhóm người này di chuyển bằng xe 7 chỗ (màu trắng, không rõ biển số xe và tài xế).

Trên đường di chuyển về TP.HCM, BN1440 và một người phụ nữ tách ra để về miền Tây. Hiện BN1440 điều trị tại Vĩnh Long, người phụ nữ đã được cách ly ở Bệnh viện Sa Đéc.

Liên quan trường hợp này, Trung tâm Y tế quận 8 đã xác minh và cách ly tập trung 13 trường hợp tiếp xúc gần (F1).

Phát hiện thanh niên ở TP.HCM nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Myanmar

Phát hiện thanh niên ở TP.HCM nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Myanmar

Nam thanh niên 23 tuổi ở TP.HCM cùng bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Myanmar được xác định nhiễm COVID-19.

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Từ khóa:   dịch Covid-19 cách ly phòng dịch cách ly khẩn cấp

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