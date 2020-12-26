Ca nhiễm COVID-19 mới nhập cảnh trái phép từ Campuchia: Ngồi xe tải về TP.HCM rồi bắt xe khách đi Vĩnh Long

Sau khi xác định có ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép về địa phương, cơ quan y tế Vĩnh Long tiến hành cách ly 36 trường hợp F1.

Bệnh nhân Lê Thúc T. (nam, 32 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) được xác định nhiễm COVID-19 sau khi nhập cảnh trái phép từ Myanmar qua Thái Lan, Campuchia rồi về Vĩnh Long.

Ngày 15/12, nam bệnh nhân này di chuyển bằng ô tô từ Myanmar sang tỉnh Taksin, Thái Lan.

Ngày 23/12, bệnh nhân cùng 6 người khác nhập cảnh Campuchia bằng xe tải.

Rạng sáng 24/12, bệnh nhân cùng 2 người khác vượt biên trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới ở tỉnh Tây Ninh.

Khoảng 5g sáng cùng ngày, bệnh nhân lên xe tải đi về TPHCM. Tất cả hành trình bệnh nhân không nhớ tên tài xế, người tiếp xúc.

Phát hiện ca nhiễm COVID-19 mới nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Vĩnh Long - Ảnh: Internet

Khoảng 7g ngày 24/12, bệnh nhân đón xe 16 chỗ (không nhớ rõ xe của hãng nào) về Vĩnh Long và có ghé trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang). Trên xe có 4 người, nhưng không ngồi cùng hàng ghế.

Đến TP. Vĩnh Long, bệnh nhân đón xe ôm về nhà tại huyện Mang Thít và được người nhà trình báo cơ quan chức năng.

Trưa 25/12, cơ quan y tế Vĩnh Long tiến hành cách ly, lấy mẫu gửi xét nghiệm và đến tối cùng ngày kết quả từ Viện Pasteur TPHCM cho biết bệnh nhân T. dương tính với COVID-19.

Sở Y tế Vĩnh Long hiện đã xác định được 36 trường hợp F1. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

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