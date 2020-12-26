Cô gái trần như nhộng thản nhiên vào cửa hàng mua bia nhưng thái độ của nam nhân viên mới gây ngỡ ngàng

Hành động phản cảm của cô nàng "tóc vàng hoe" khiến ai nấy sốc nặng. Tuy nhiên nam nhân viên cửa hàng lại có thái độ gây ngỡ ngàng.

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Krasnodar, miền nam nước Nga. Một cô gái vào cửa hàng mua bia trong tình trạng trần như nhộng rồi thản nhiên rời đi như không có chuyện gì. Toàn bộ sự việc đã bị camera của cửa hàng ghi lại.

Theo Dailymail, cô gái này đã lái chiếc xe hơi màu trắng đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh trạm xăng. Sau đó, cô gái bước ra khỏi xe với tình trạng không có bất cứ mảnh vải nào che thân, chỉ đi một đôi giày cao gót bước vào cửa hàng.

Sau khi chọn vài chai bia, cô gái bước đến quầy thu ngân để thanh toán. Tất cả những khách hàng khác đều bị sốc nặng trước hành động phản cảm của cô nàng "tóc vàng hoe".

Đáng chú ý nhất là thái độ của nam nhân viên ở quầy thu ngân. Anh chàng nhân viên vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, không hề bị bối rối hay tức giận, nhẹ nhàng thanh toán cho khách như bình thường.

Hành động phản cảm của cô nàng 'tóc vàng hoe' khiến dân tình bức xúc - Ảnh: Dailymail

Nam nhân viên không hề bị bối rối hay tức giận trước hành vi của cô gái - Ảnh: Dailymail

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người tinh ý nhận ra cô gái vào cửa hàng với một người đàn ông có lẽ là bạn trai. Anh ta đi sau cô và cầm điện thoại quay lại. Có lẽ cả hai muốn gây sốc để nổi tiếng nên mới có hành vi thiếu văn hóa đến vậy. Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận không ngớt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-tran-nhu-nhong-than-nhien-vao-cua-hang-mua-bia-nhung-thai-do-cua-nam-nhan-vien-moi-gay-ngo-ngang-391390.html