Cô gái trần như nhộng thản nhiên vào cửa hàng mua bia nhưng thái độ của nam nhân viên mới gây ngỡ ngàng

Thế giới 26/12/2020 10:27

Hành động phản cảm của cô nàng "tóc vàng hoe" khiến ai nấy sốc nặng. Tuy nhiên nam nhân viên cửa hàng lại có thái độ gây ngỡ ngàng.

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Krasnodar, miền nam nước Nga. Một cô gái vào cửa hàng mua bia trong tình trạng trần như nhộng rồi thản nhiên rời đi như không có chuyện gì. Toàn bộ sự việc đã bị camera của cửa hàng ghi lại. 

Theo Dailymail, cô gái này đã lái chiếc xe hơi màu trắng đến cửa hàng tạp hóa bên cạnh trạm xăng. Sau đó, cô gái bước ra khỏi xe với tình trạng không có bất cứ mảnh vải nào che thân, chỉ đi một đôi giày cao gót bước vào cửa hàng. 

Sau khi chọn vài chai bia, cô gái bước đến quầy thu ngân để thanh toán. Tất cả những khách hàng khác đều bị sốc nặng trước hành động phản cảm của cô nàng "tóc vàng hoe". 

Đáng chú ý nhất là thái độ của nam nhân viên ở quầy thu ngân. Anh chàng nhân viên vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh, không hề bị bối rối hay tức giận, nhẹ nhàng thanh toán cho khách như bình thường.

hanh dong phan cam 1
Hành động phản cảm của cô nàng 'tóc vàng hoe' khiến dân tình bức xúc - Ảnh: Dailymail
hanh dong phan cam 2
Nam nhân viên không hề bị bối rối hay tức giận trước hành vi của cô gái - Ảnh: Dailymail

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Nhiều người tinh ý nhận ra cô gái vào cửa hàng với một người đàn ông có lẽ là bạn trai. Anh ta đi sau cô và cầm điện thoại quay lại. Có lẽ cả hai muốn gây sốc để nổi tiếng nên mới có hành vi thiếu văn hóa đến vậy. Hiện đoạn clip vẫn đang được dân mạng chia sẻ, bình luận không ngớt. 

Nghe bạn nói 'con trai và cháu nội chẳng giống ông', chồng về nhà đâm vợ tử vong nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại tiết lộ sự thật động trời

Nghe bạn nói 'con trai và cháu nội chẳng giống ông', chồng về nhà đâm vợ tử vong nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại tiết lộ sự thật động trời

Nghi vợ ngoại tình, Vương Cường đoạt mạng vợ rồi đến đồn cảnh sát đầu thú. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm ADN sau đó lại tiết lộ sự thật đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   hành vi phản cảm hành vi biến thái clip gây bão mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích