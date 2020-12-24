Đang kiếm củi trên núi thì nhặt được khúc gỗ có mùi hương kỳ lạ, bác nông dân nghèo không ngờ mình đổi đời sau một đêm

Đang kiếm củi trên núi, bác nông dân nhặt được khúc gỗ kỳ lạ, sau này mới biết là báu vật giúp bác đổi đời sau một đêm. Câu chuyện hy hữu nhận được đông đảo sự quan tâm của dân mạng.

Thế giới quanh ta không thiếu những chuyện hy hữu. Điển hình như trường hợp bác nông dân người Trung Quốc bỗng đổi đời sau một lần lên núi kiếm củi khiến nhiều người xôn xao.

Cụ thể, bác nông dân ở tỉnh Sơn Đông có gia cảnh khó khăn. Trong nhà bác ta vẫn sử dụng bếp củi và nồi đất, chính vì vậy thời gian rảnh rỗi bác vẫn thường lên núi kiếm củi mang về đun nấu.

Một lần nọ, bác đang thu lượm những cành cây khô thì bất ngờ phát hiện một khúc gỗ sần sùi kỳ lạ. Bác nông dân cho rằng khúc gỗ này chắc cũng chẳng có gì đặc biệt nên bỏ vào giỏ mang về nhà rồi tùy tiện ném vào góc nhà.

Đang kiếm củi trên núi, bác nông dân nhặt được khúc gỗ lạ - Ảnh: Sina

Một hôm, bác nông dân cần nấu ăn nên cầm dao chẻ những khúc củi lớn ra thành từng khúc nhỏ cho dễ sử dụng. Đến khúc gỗ sần sùi nhặt được hôm nọ, bác nông dân bỗng ngửi thấy một hương thơm rất kỳ lạ.

Sau khi tìm hiểu, bác nông dân nghèo ngỡ ngàng khi khúc gỗ mình nhặt được hóa ra là Trầm hương. Trầm hương là phần gỗ mục thơm hình thành trên thân cây Dó Bầu. Trong quá trình sinh trưởng, khi cây dó bị thương, chất dầu trong cây tụ lại để kháng cự sự phá hoại nhiễm bệnh từ bên ngoài. Dần dần cùng với sự kết hợp của nấm và vi khuẩn. Phần gỗ bị thương đó biến tính thành Trầm – thứ gỗ chứa một loại tinh dầu đặc biệt. Theo các chuyên gia, loại Trầm cao cấp nhất có giá khoảng $6000/kg, còn tinh dầu Trầm ở khoảng $9000/lít.

Bác nông dân nghèo đổi đời sau một đêm nhờ nhặt được khúc gỗ Trầm lớn - Ảnh: Sina

Khúc gỗ Trầm đã giúp bác nông dân nghèo đổi đời sau một đêm và khiến dân mạng xứ Trung trầm trồ không ngớt: "Sao hên dữ vậy trời"; "Bởi vậy mới nói lúc còn nghèo phải ráng tận hưởng đi, vì sự giàu có có thể ập đến bất cứ lúc nào"; "Chúc mừng bác"; "Mai mị cũng lên núi kiếm củi đây"...

Đang xúc đất thì thấy cần cẩu đụng trúng gì đó, anh công nhân cầm lên xem thì mừng rỡ như bắt được vàng Anh công nhân đang làm việc thì thấy cần cẩu đụng trúng cái gì đó. Người này cầm lên xem thử thì mừng rỡ vì phát hiện vật báu có giá trị không hề nhỏ.

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