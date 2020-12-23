Đang rửa bát bên sông thì thấy cá sấu trồi lên, 'nạn nhân' có thái độ kỳ lạ khiến dân tình bất ngờ

Thế giới 23/12/2020 15:43

Thấy cá sấu trồi lên 'làm quen', người phụ nữ không sợ sệt mà có thái độ lạ khiến ai nấy vô cùng ngạc nhiên.

Mới đây, người phụ nữ họ Li (sống tại An Huy, Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội với màn đụng độ cá sấu hy hữu khiến dân tình bất ngờ. 

Theo hình ảnh trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, cô Li đang rửa bát bên sông thì một con cá sấu bỗng trồi lên mặt nước và bò lại gần. Cứ tưởng cô gái sẽ chạy mất dép, ai ngờ Li vẫn tỏ ra bình tĩnh và chẳng có gì là sợ sệt cả. 

Li cho biết con cá sấu xuất hiện tại khu vực này đã được vài năm. Do cá sấu nằm trong danh sách động vật quý hiếm cần được bảo vệ nên sự xuất hiện của con vật này nhận được sự quan tâm cực lớn từ người dân địa phương. 

Trong suốt thời gian qua, con cá sấu này chỉ nhẹ nhàng bơi qua sông "làm quen" với mọi người chứ chưa bao giờ tấn công ai. Đôi khi nó còn khá rụt rè trước người lạ nên dân địa phương chẳng những không sợ mà còn khen con vật... đáng yêu. 

ca sau 1
Cá sấu trồi lên hỏi thăm người phụ nữ đang rửa bát bên sông - Ảnh: Sohu

ca sau 2ca sau 3

ca sau 4
Con vật 'đáng yêu' được dân địa phương quan tâm - Ảnh: Sohu

Được biết, cá sấu Trung Quốc là một trong những loài cá sấu nhỏ nhất thế giới, với chiều dài cơ thể từ 1-2m và cân nặng trung bình khoảng 36kg. Chúng di chuyển khá chậm nên sức tấn công tương đối yếu. 

Ở Trung Quốc, cá sấu ngủ đông từ cuối tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Hiện số lượng cá sấu hoang dã ở Trung Quốc chỉ còn khoảng dưới 200 con và có nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ Trung Quốc cấm giết hại cá sấu, đồng thời thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và trang trại nhân giống cá sấu.

Chỉ cao 1m60 nhưng lại sở hữu vòng một E-cup, cô nàng streamer sở hữu cả triệu subs, cứ lên sóng là thu hút hàng ngàn view

Chỉ cao 1m60 nhưng lại sở hữu vòng một E-cup, cô nàng streamer sở hữu cả triệu subs, cứ lên sóng là thu hút hàng ngàn view

Chưa biết có tài năng gì không, nhưng cô nàng streamer này lại đang là cái tên rất nổi tiếng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc clip gây bão mạng xã hội động vật quý hiếm

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 13 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích