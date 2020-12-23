Thấy cá sấu trồi lên 'làm quen', người phụ nữ không sợ sệt mà có thái độ lạ khiến ai nấy vô cùng ngạc nhiên.

Mới đây, người phụ nữ họ Li (sống tại An Huy, Trung Quốc) gây xôn xao mạng xã hội với màn đụng độ cá sấu hy hữu khiến dân tình bất ngờ.

Theo hình ảnh trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, cô Li đang rửa bát bên sông thì một con cá sấu bỗng trồi lên mặt nước và bò lại gần. Cứ tưởng cô gái sẽ chạy mất dép, ai ngờ Li vẫn tỏ ra bình tĩnh và chẳng có gì là sợ sệt cả.

Li cho biết con cá sấu xuất hiện tại khu vực này đã được vài năm. Do cá sấu nằm trong danh sách động vật quý hiếm cần được bảo vệ nên sự xuất hiện của con vật này nhận được sự quan tâm cực lớn từ người dân địa phương.

Trong suốt thời gian qua, con cá sấu này chỉ nhẹ nhàng bơi qua sông "làm quen" với mọi người chứ chưa bao giờ tấn công ai. Đôi khi nó còn khá rụt rè trước người lạ nên dân địa phương chẳng những không sợ mà còn khen con vật... đáng yêu.

Cá sấu trồi lên hỏi thăm người phụ nữ đang rửa bát bên sông - Ảnh: Sohu

Con vật 'đáng yêu' được dân địa phương quan tâm - Ảnh: Sohu

Được biết, cá sấu Trung Quốc là một trong những loài cá sấu nhỏ nhất thế giới, với chiều dài cơ thể từ 1-2m và cân nặng trung bình khoảng 36kg. Chúng di chuyển khá chậm nên sức tấn công tương đối yếu.

Ở Trung Quốc, cá sấu ngủ đông từ cuối tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Hiện số lượng cá sấu hoang dã ở Trung Quốc chỉ còn khoảng dưới 200 con và có nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ Trung Quốc cấm giết hại cá sấu, đồng thời thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên và trang trại nhân giống cá sấu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-rua-bat-ben-song-thi-thay-ca-sau-troi-len-nan-nhan-co-thai-do-ky-la-khien-dan-tinh-bat-ngo-391179.html