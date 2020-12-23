Thấy anh rể bất ngờ bỏ chị gái, vợ cũng đột nhiên đòi ly hôn, Lý Cương bất giác chột dạ và quyết định xét nghiệm ADN để làm rõ những nghi vấn trong lòng.

Lý Cương (sống tại Trung Quốc) là một nhân viên văn phòng làm việc xa gia đình đã 6-7 năm. Đến nay, con trai của vợ chồng Lý Cương đã được 4 tuổi nhưng anh vẫn chưa thể chuyển công tác về gần nhà. Thời gian đầu, vợ anh thường xuyên đòi dọn đến thành phố nơi chồng làm việc để cả hai được gần nhau nhưng điều kiện kinh tế không cho phép. Thời gian gần đây, Lý Cương cảm thấy chuyện tiền bạc đã ổn định nên nhiều lần giục vợ bán nhà dưới quê, dọn lên thành phố đoàn tụ với chồng. Thế nhưng cô vợ lại thay đổi thái độ, nói rằng sống ở quê đã quen nên không muốn lên thành phố nữa. Cho đến một ngày của vài tháng trước, vợ Lý Cương gọi điện cho chồng đòi ly hôn. Cô nói rằng đã nộp đơn lên tòa án. Nguyên nhân là do vợ chồng sống xa nhau quá lâu khiến tình cảm nguội lạnh.

Mới đây, Lý Cương về quê thăm chị gái và bàng hoàng phát hiện vợ chồng anh chị cũng đã ly dị. Người chị cho biết người chồng vốn hiền lành đột nhiên thay đổi thái độ, nằng nặc đòi bỏ vợ khiến chị chẳng thể làm gì. Thấy anh rể bất ngờ bỏ chị gái, vợ cũng đột nhiên đòi ly hôn, Lý Cương bất giác chột dạ và cảm thấy giữa hai người đó có gì bất thường. Nghĩ đến cậu con trai 4 tuổi và quãng thời gian thường xuyên xa nhà, Lý Cương bất chợt cảm thấy bồn chồn lo lắng.

Trong một lần đến thăm con trai, Lý Cương lén lấy tóc của cậu bé mang đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy anh và cậu con trai 4 tuổi không có quan hệ huyết thống. Chồng sốc nặng khi biết vợ cắm sừng mình nhiều năm - Ảnh: ETtoday Dù đã có chuẩn bị tinh thần từ trước, Lý Cương vẫn cảm thấy cực kỳ bàng hoàng. Sau đó, anh tìm gặp anh rể, tìm cách lấy được tóc của anh ta và mang đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy người anh rể và con trai Lý Cương mới đích thực là máu mủ. Hóa ra cô vợ sống xa chồng, lại thấy anh rể quan tâm, chăm sóc chị chồng chu đáo nên cảm thấy vô cùng ghen tị. Cả hai vượt qua ranh giới đạo đức, đến với nhau và còn có cả con. Gần đây, cặp đôi quyết định ly hôn với bạn đời của mình, đường đường chính chính ở bên nhau cùng chăm sóc con trai 4 tuổi. Hiện chị em Lý Cương đã đệ đơn lên tòa kiện đôi "gian phu dâm phụ" và đòi bồi thường một số tiền lớn.

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