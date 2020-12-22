Bị chồng và bố chồng ép xem phim người lớn và chơi trò 'đổi vợ', người phụ nữ gặp chuyện kinh hoàng

Thế giới 22/12/2020 22:01

Ngoài bị ép xem phim người lớn, người phụ nữ còn phải chịu những trò bệnh hoạn của chồng với đám bạn anh ta.

India Today đưa tin, một người phụ nữ ở Ấn Độ đã nộp đơn tố giác chồng và 9 gã đàn ông liên quan vì có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục khiến dư luận địa phương phẫn nộ.

Cụ thể, người phụ nữ ở Ghatlodia, Ấn Độ đã kết hôn được 5 năm. Sau đám cưới, cô thường xuyên phải nghe những lời nói tục tĩu, khiếm nhã từ gia đình chồng. Thậm chí, cô còn bị chồng và bố chồng ép xem phim người lớn và chế nhạo cô quá cổ hủ. 

"Họ nói rằng đây là thời hiện đại, phụ nữ nên nói về tình dục và nên sẵn sàng ngủ với những người đàn ông khác", người phụ nữ cho hay.

Một ngày nọ, người phụ nữ này đến một nơi ở Himachal Pradesh với chồng và bạn bè của anh ta. Tại đây, cô biết được rằng những gã đàn ông này đang định chơi trò "đổi vợ". 

Quá sợ hãi, người vợ gọi điện cho bố ruột cầu cứu. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã bị ngất đi vì tác dụng của thuốc an thần. Trong cơn mơ màng, cô nhận ra mình bị ép ăn mặc hở hang và chụp những bức ảnh tục tĩu cùng bạn bè của chồng. 

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Vợ bị chồng và bố chồng ép xem phim người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sau sự việc, người phụ nữ bỏ về nhà mẹ đẻ. Gã chồng đã gửi đơn ly dị cho cô, trong đó có thỏa thuận người vợ sẽ không được chia bất cứ tài sản gì. Lúc này cô mới biết hôm bị đánh thuốc mê, cô đã bị gã chồng làm nhục và ép ký vào thỏa thuận ly hôn. Đoạn video ghi lại cảnh cô thân mật với nhóm bạn đồi bại của chồng cũng được đưa ra làm bằng chứng cô ngoại tình. 

Không còn cách nào khác, người phụ nữ đã gửi đơn tố cáo gã chồng bệnh hoạn với cảnh sát. Hiện những kẻ liên quan đã bị bắt giữ để điều tra. 

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