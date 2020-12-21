Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai, cảnh sát đã đưa toàn bộ đàn ông trưởng thành trong thị trấn đi xét nghiệm ADN và kết quả khiến ai nấy không tin nổi.

Ngày 21/12, trang Sohu đưa tin về trường hợp bé gái thiểu năng ở Quảng An, Tứ Xuyên (Trung Quốc) bị hiếp dâm đến mang thai khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể, hàng xóm thấy bụng của bé gái 13 tuổi to bất thường nên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ, cô bé đã mang thai được 5 tháng nhưng hoàn toàn không biết bố đứa trẻ là ai.

Khi nghe tin, dì ruột của bé gái lập tức về quê giúp cháu sinh con. Đến ngày 9/7, bé gái 13 tuổi sinh con gái nhưng đứa bé đã tử vong. Bác sĩ đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ADN nhằm tìm ra danh tính cha của đứa trẻ xấu số.

Bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai, kết quả xét nghiệm ADN tiết lộ danh tính thủ phạm chẳng ai ngờ - Ảnh minh họa: Sohu

Vào cuộc điều tra, cảnh sát đã yêu cầu tất cả những người đàn ông trưởng thành trong thị trấn làm xét nghiệm ADN kiểm tra quan hệ huyết thống. Thế nhưng khi biết danh tính kẻ đã xâm hại bé gái 13 tuổi, tất cả người người dân trong làng đều bị sốc nặng.

Nghi phạm là Vương Tú Thanh (84 tuổi). Ông ta bị bắt giữ về tội hiếp dâm và lĩnh án 11 năm tù giam. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải điều gây sốc duy nhất.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện một người đàn ông 82 tuổi trong thị trấn đã nhiều lần chặn đường mẹ của bé gái thiểu năng và hiếp dâm bà này.

Hai kẻ cầm thú tuổi tác đã ngoài 80 nhưng lại nhẫn tâm hãm hại hai mẹ con bị chậm phát triển trí tuệ khiến họ bị rối loạn tâm thần và phải điều trị một thời gian dài. Câu chuyện về hai mẹ con tội nghiệp gây bão mạng xã hội Trung Quốc và nhận về hàng ngàn bình luận phẫn nộ.

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