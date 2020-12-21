Mẹ chồng nghi con dâu ngoại tình vì cháu sinh ra bị dị tật. Tuy nhiên khi nghe bác sĩ tiết lộ sự thật, bà càng tức giận hơn nữa.

Hở hàm ếch (hay còn gọi là sứt môi) là một trong những dị tật bẩm sinh ở trẻ mà bố mẹ sợ nhất. Chính vì vậy, phụ nữ khi mang thai phải chú ý kiêng cữ rất nhiều thứ để con sinh ra được khỏe mạnh.

Mới đây, Sohu đưa tin về cặp vợ chồng sinh con bị sứt môi khiến nhiều người thương cảm. Được biết, anh Xiao Lang và vợ gặp nhau tại một quán bar và đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Không lâu sau đó, cả hai đăng ký kết hôn và nhanh chóng sinh con.

Thế nhưng trái với kỳ vọng của đôi vợ chồng đều có ngoại hình ưa nhìn, đứa trẻ sinh ra lại bị hở hàm ếch. Điều này khiến gia đình hai bên chấn động, đặc biệt là mẹ của Xiao Lang. Bà vừa thất vọng vừa tức giận, thậm chí còn nghi con dâu ngoại tình vì nhiều thế hệ nhà mình chẳng ai bị dị tật.

Mẹ chồng nghi con dâu ngoại tình vì cháu sinh ra bị hở hàm ếch - Ảnh minh họa: Sohu

Lúc này, vợ của Xiao Lang đã nói với mẹ chồng rằng có thể trong quá trình mang thai, cô đã ăn thịt thỏ nên đứa trẻ mới bị sứt môi. Bởi theo quan niệm dân gian của Trung Quốc, thai phụ ăn thịt thỏ sẽ sinh ra con bị hở hàm ếch.

Bà mẹ chồng bán tín bán nghi, đem chuyện đi hỏi bác sĩ thì lập tức bị mắng cho một trận. Bác sĩ cho biết việc ăn thịt thỏ không liên quan gì đến chuyện con bị dị tật. Rất có thể vợ của Xiao Lang đã ăn uống thứ độc hại, sinh hoạt không lành mạnh nên con sinh ra mới bị như vậy.

Mẹ anh Xiao Lang lập tức về nhà gặng hỏi con dâu. Biết không thể giấu được nữa, cô gái mới thú nhận đã hút thuốc và uống rượu rất nhiều trong quá trình mang thai. Vợ Xiao Lang cho biết do thấy bạn bè hút thuốc, nhậu nhẹt lúc mang thai mà vẫn sinh con khỏe mạnh nên cô chẳng kiêng cữ gì. Đến lúc thấy hậu quả trước mắt thì mọi chuyện cũng đã muộn. Sự thật bất ngờ khiến bà mẹ chồng càng phẫn nộ hơn nữa, thậm chí còn đòi từ mặt con dâu vì không chịu nổi cú sốc này.

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