Bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa ăn tối, nguyên nhân đến từ món ăn vô cùng quen thuộc trên mâm cơm của mọi gia đình.

Ngày 19/12, trang Sohu đưa tin về trường hợp bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa ăn tối khiến ai nấy xót xa. Do công việc bận rộn, bố mẹ của Xiaochao (5 tuổi) đã gửi cậu bé cho bà ngoại chăm sóc ngay từ khi còn nhỏ.

Bé trai 5 tuổi tử vong sau bữa ăn tối - Ảnh minh họa: Sohu

Trưa hôm đó, bố mẹ của Xiaochao về nhà bà ngoại thăm con. Cả gia đình rất vui vẻ khi quây quần cùng nhau, bà ngoại cậu bé cũng vì thế mà nấu rất nhiều món ăn ngon, trong đó có món cá mà Xiaochao thích ăn nhất.

Bình thường, bà ngoại vẫn tự mình gỡ xương cá thật kỹ rồi mới cho cháu ăn. Thế nhưng hôm đó trong lúc người bà đang lu bu trong bếp, Xiaochao đã tự mình ăn cá. Bố mẹ cậu bé bình thường không chăm sóc con nên cũng không để ý, còn khen Xiaochao giỏi và tự lập.

Một lúc sau, Xiaochao bị hóc xương cá. Cậu bé kêu đau và khóc rất nhiều. Trong lúc bố mẹ Xiaochao luống cuống không biết phải làm gì, người bà đã cho cháu uống một chút giấm và quả quyết rằng giấm sẽ làm xương cá "tiêu" ngay tức khắc.

Đến 9 giờ tối cùng ngày, Xiao Chao sốt cao và hôn mê, cha mẹ vội vàng đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên khi đến nơi bé trai đã ngừng thở. Bác sĩ cho biết xương cá đã đâm vào thực quản khiến cổ họng Xiao Chao sưng tấy và dẫn đến ngạt thở. Vốn dĩ hóc xương cá không quá nghiêm trọng, bác sĩ hoàn toàn có thể lấy xương ra dễ dàng chỉ với chút thủ thuật nhỏ. Thế nhưng cậu bé 5 tuổi đã tử vong chỉ vì sự chủ quan của người lớn.

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