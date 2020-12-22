Cô gái trần như nhộng chạy trên đường còn hứa cho mọi người chụp ảnh thoải mái, biết nguyên nhân ai nấy càng phẫn nộ

Thế giới 22/12/2020 10:16

Cô gái cởi đồ giữa đường còn thoải mái cho người qua đường chụp hình mình khiến ai nấy sửng sốt. Tại đồn cảnh sát, cô gái đã tiết lộ nguyên nhân khó tin.

Ngày 22/12, trang ETtoday đăng tải trường hợp một phụ nữ ở Tĩnh Giang (Giang Tô, Trung Quốc) cởi đồ giữa đường thu hút sự chú ý của nhiều người.

Nhân chứng cho biết chẳng những chạy trên đường trong tình trạng trần như nhộng, cô gái còn thoải mái cho người qua đường chụp hình mình. Thấy cô có dấu hiệu tâm thần rối loạn, mọi người đã gọi điện báo cảnh sát. Sau khi được đưa về trụ sở, người này đã tiết lộ nguyên nhân dẫn đến hành động của mình khiến ai nấy không khỏi bất ngờ. 

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Cô gái cởi đồ giữa đường để trả thù bạn trai cũ - Ảnh: ETtoday

Cô gái cho biết nếu không có gì thay đổi thì giờ này đã trở thành cô dâu. Thế nhưng gã hôn phu lại phản bội cô, còn lấy hết tiền bạc, xe hơi mang đi cung phụng người phụ nữ khác. 

Hận tình đến mất kiểm soát, cô gái đã có hành động thiếu suy nghĩ trên. Cô cho rằng làm như vậy sẽ có thể trả thù bạn trai cũ. 

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận thể hiện sự bức xúc. Ai nấy đều cho rằng cô gái trẻ quá ấu trĩ khi tự chà đạp bản thân để thu hút sự chú ý của một gã bội bạc. 

"Cô còn tự coi thường bản thân cô, bảo sao gã đó chà đạp cô"; "Làm vậy có đáng không? Bản thân mình thì rước nhục nhã vào người, còn hắn ta thì sống vui vẻ ở một nơi khác"; "Cha mẹ cô mà biết chắc sẽ buồn lắm"; "Mong là cô ấy sớm vượt qua chuyện này"; "Giận đến mất kiểm soát, thấy cũng tội nghiệp mà. Mọi người đừng nặng lời quá"..., dân mạng bình luận. 

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