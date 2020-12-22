Nam thanh niên đánh mẹ tử vong vì không nấu cơm cho ăn khiến dư luận địa phương phẫn nộ. Hiện nghi phạm đã bị bắt giữ để điều tra.

Mới đây, Tribun News đưa tin về vụ án con trai đánh mẹ tử vong xảy ra ở Dusun Muara Tolang, Desa Dolaksaut, Indonesia khiến nhiều người đau lòng.

Cảnh sát địa phương cho hay, vào khoảng 9 giờ ngày 5/12, nghi phạm nhờ mẹ chuẩn bị cơm cho mình sau khi thức giấc. Tuy nhiên bà mẹ nói anh ta có thể sang nhà hàng xóm ăn vì có một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra ở đó.

"Mẹ không nấu cơm ở nhà, mẹ sang nhà hàng xóm nấu cỗ chuẩn bị cho bữa tiệc được tổ chức ở đó. Nếu con muốn ăn, hãy tới đó", người mẹ nói.

Con trai đánh mẹ tử vong vì không nấu cơm cho ăn - Ảnh: Tribun News

Tuy nhiên, nam thanh niên nhất định không đồng ý và đòi ăn cơm ở nhà. Hai mẹ con xảy ra cãi vã to tiếng. Trong cơn tức giận, nam thanh niên đã ra tay đánh mẹ tàn nhẫn. Anh ta dùng khúc củi phang liên tiếp vào đầu mẹ mình cho tới khi bà gục hẳn xuống.

Gây án xong, anh ta để mặc mẹ nằm trên sàn nhà rồi chạy sang nhà hàng xóm kể lại đầu đuôi câu chuyện. Bàng hoàng trước những gì nghi phạm kể lại, hàng xóm vội sang đưa người phụ nữ đi cấp cứu nhưng bà đã tử vong vì vết thương quá nặng. Nhận tin báo, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ nghi phạm để điều tra. Nếu bị kết tội, nam thanh niên có thể phải ngồi tù 15 năm.

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