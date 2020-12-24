Đang xúc đất thì thấy cần cẩu đụng trúng gì đó, anh công nhân cầm lên xem thì mừng rỡ như bắt được vàng

Anh công nhân đang làm việc thì thấy cần cẩu đụng trúng cái gì đó. Người này cầm lên xem thử thì mừng rỡ vì phát hiện vật báu có giá trị không hề nhỏ.

Mới đây, trang Sina chia sẻ câu chuyện hy hữu về một anh công nhân phát hiện vật báu trong quá trình làm việc thu hút sự chú ý của mọi người.

Cụ thể, khi đang điều khiển cần cẩu xúc đất, anh công nhân phát hiện có vật lạ lẫn trong đống đất nên tò mò, tạm bỏ máy xuống kiểm tra.

Lúc này, anh nhặt được một vài viên đá khá to. Ban đầu, người đàn ông hơi thất vọng vì tưởng mấy cục đá này chẳng có chút giá trị. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ dưới ánh mặt trời, viên đá phát sáng lấp lánh cực đẹp khiến ai cũng phải ngạc nhiên.

Anh công nhân tìm nước rửa sạch viên đá, phát hiện đây là những khối đá ngọc bích thiên nhiên có giá trị không hề nhỏ. Mọi người trong công trường nghe tin liền kéo đến theo dõi. Ai cũng cảm thán anh công nhân quá may mắn. Chính bản thân anh cũng vô cùng hạnh phúc vì không ngờ mình gặp may lớn đến thế.

Anh công nhân đang làm việc thì phát hiện vật báu - Ảnh: Sina

Khối đá ngọc bích có giá trị không nhỏ - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện gây bão mạng và nhận về hàng ngàn bình luận cảm thán: "Sao may mắn dữ vậy trời"; "Tôi cũng đi đào đất suốt mà có thấy viên đá nào đâu"; "Tôi chỉ toàn thấy sỏi đá chứ chưa thấy ngọc bích bao giờ"; "Một khối đá ngọc bích nghe nói có giá vài trăm ngàn tệ, phát tài rồi!"...

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