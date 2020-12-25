Sau cuộc ăn nhậu, nữ y tá được bác sĩ trưởng khoa bắt taxi đưa về nhà. Tại đây, gã đàn ông đã nổi thú tính hiếp dâm cô gái mặc nạn nhân khóc lóc xin tha.

ETtoday đưa tin, mới đây Tòa án thành phố Hình Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã mở phiên tòa xét xử Lý Quân (33 tuổi) về tội hiếp dâm một nữ đồng nghiệp khiến cô này uất ức tự sát.

Theo tài liệu điều tra, Lý Quân vốn là bác sĩ trưởng khoa tại Bệnh viện răng hàm mặt có tiếng. Khoảng 2 giờ sáng 29/5/2020, Lý Quân tụ tập ăn uống cùng nhiều đồng nghiệp, trong đó có nữ y tá Tiểu Mai (21 tuổi).

Sau cuộc ăn nhậu, Tiểu Mai chếnh choáng say và được Lý Quân bắt taxi đưa về nhà. Tại đây, Lý Quân đã nổi thú tính cưỡng hiếp Tiểu Mai mặc cô khóc lóc xin tha. Sau khi thỏa mãn, gã bác sĩ thản nhiên bỏ đi.

Nữ y tá bị bác sĩ trưởng khoa hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Về phần Tiểu Mai, cô bị sốc nặng sau sự việc. Nữ y tá thậm chí đã cố tự tử bằng cách cắt cổ tay tại nhà riêng. May mắn là bạn thân của cô đã phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vào cuộc điều tra, Cảnh sát thành phố Hình Nghĩa đã bắt giữ Lý Quân. Qua đấu tranh lấy lời khai, Lý Quân đã thừa nhận hành vi phạm tội. Gia đình anh ta cũng đền bù cho nạn nhân 60.000 nhân dân tệ (khoảng 213 triệu đồng). Thấy thái độ hối lỗi của Lý Quân, Tiểu Mai đã viết đơn xin giảm án cho anh ta.

Xét thấy bị cáo thành khẩn nhận tội và thiện chí đền bù cho nạn nhân, Tòa án thành phố Hình Nghĩa đã tuyên phạt bị cáo Lý Quân 3 năm 6 tháng tù giam.

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