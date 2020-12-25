Nghi vợ ngoại tình, Vương Cường đoạt mạng vợ rồi đến đồn cảnh sát đầu thú. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm ADN sau đó lại tiết lộ sự thật đau lòng.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về một vụ án mạng đau lòng khiến người dân địa phương xôn xao. Trong cơn ghen tuông, người chồng ra tay đoạt mạng vợ để rồi ân hận suốt phần đời còn lại sau khi biết sự thật.

Cụ thể, đôi vợ chồng Vương Cường - Lưu Bình kết hôn đã nhiều năm và có một cậu con trai là Tiểu Vương. Vương Cường có máu ghen tuông nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ. Người đàn ông này bị ám ảnh với suy nghĩ vợ ngoại tình và Tiểu Vương không phải máu mủ của mình.

Chồng đoạt vợ vì nghi ngoại tình, kết quả xét nghiệm ADN tiết lộ sự thật động trời - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8/2019, trong lúc đang ăn nhậu cùng bạn bè, Vương Cường sững sờ khi nghe một người bạn nói "con trai và cháu nội của ông trông chẳng giống ông gì cả". Vương Cường lại tìm vợ để nói chuyện về con trai một lần nữa. Giận chồng không tin tưởng mình, Lưu Bình đã nói Tiểu Vương là con của người đàn ông khác, nên dĩ nhiên cháu nội cũng chẳng liên quan gì đến Vương Cường.

Khi nghe chính miệng vợ thừa nhận ngoại tình, Vương Cường vừa sốc vừa đau đớn. Trong lúc không kiềm chế được mình, Vương Cường chạy vào bếp cầm dao đâm vợ tử vong.

Rạng sáng hôm sau, Vương Cường đã đến cảnh sát đầu thú. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm ADN, xác định Tiểu Vương là con ruột của Vương Cường và Lưu Bình. Sự thật khiến Vương Cường đau đớn tột cùng, chỉ vì nghi ngờ vô lý dẫn đến hiểu lầm mà một gia đình yên ấm bỗng biến thành người chết, kẻ ở tù. Mới đây, tòa án thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã tuyên án chung thân với Vương Cường.

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