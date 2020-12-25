Nghe bạn nói 'con trai và cháu nội chẳng giống ông', chồng về nhà đâm vợ tử vong nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại tiết lộ sự thật động trời

Thế giới 25/12/2020 15:13

Nghi vợ ngoại tình, Vương Cường đoạt mạng vợ rồi đến đồn cảnh sát đầu thú. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm ADN sau đó lại tiết lộ sự thật đau lòng.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin về một vụ án mạng đau lòng khiến người dân địa phương xôn xao. Trong cơn ghen tuông, người chồng ra tay đoạt mạng vợ để rồi ân hận suốt phần đời còn lại sau khi biết sự thật. 

Cụ thể, đôi vợ chồng Vương Cường - Lưu Bình kết hôn đã nhiều năm và có một cậu con trai là Tiểu Vương. Vương Cường có máu ghen tuông nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ. Người đàn ông này bị ám ảnh với suy nghĩ vợ ngoại tình và Tiểu Vương không phải máu mủ của mình. 

xet nghiem adn 1
Chồng đoạt vợ vì nghi ngoại tình, kết quả xét nghiệm ADN tiết lộ sự thật động trời - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 8/2019, trong lúc đang ăn nhậu cùng bạn bè, Vương Cường sững sờ khi nghe một người bạn nói "con trai và cháu nội của ông trông chẳng giống ông gì cả". Vương Cường lại tìm vợ để nói chuyện về con trai một lần nữa. Giận chồng không tin tưởng mình, Lưu Bình đã nói Tiểu Vương là con của người đàn ông khác, nên dĩ nhiên cháu nội cũng chẳng liên quan gì đến Vương Cường. 

Khi nghe chính miệng vợ thừa nhận ngoại tình, Vương Cường vừa sốc vừa đau đớn. Trong lúc không kiềm chế được mình, Vương Cường chạy vào bếp cầm dao đâm vợ tử vong.  

Rạng sáng hôm sau, Vương Cường đã đến cảnh sát đầu thú. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm ADN, xác định Tiểu Vương là con ruột của Vương Cường và Lưu Bình. Sự thật khiến Vương Cường đau đớn tột cùng, chỉ vì nghi ngờ vô lý dẫn đến hiểu lầm mà một gia đình yên ấm bỗng biến thành người chết, kẻ ở tù. Mới đây, tòa án thành phố Thiên Tân (Trung Quốc) đã tuyên án chung thân với Vương Cường. 

"Mặt học sinh nhưng vóc dáng phụ huynh", cô nàng streamer khiến fan thừa nhận: "Idol chẳng giỏi gì đặc biệt, nhưng chỉ cần lên sóng là đủ vui rồi"

"Mặt học sinh nhưng vóc dáng phụ huynh", cô nàng streamer khiến fan thừa nhận: "Idol chẳng giỏi gì đặc biệt, nhưng chỉ cần lên sóng là đủ vui rồi"

Muôn hình vạn trạng, nhưng dù là theo phong cách nào, cô nàng streamer cũng khiến các fan không thể không "bỏng mắt".

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc câu chuyện gây bão vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích