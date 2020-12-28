Nam thanh niên 23 tuổi ở TP.HCM cùng bệnh nhân 1440 nhập cảnh trái phép từ Myanmar được xác định nhiễm COVID-19.

Sáng 28/12, Sở Y tế TP.HCM thông báo một trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở TP.HCM.

Bệnh nhân nam, 23 tuổi, thường trú tại chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM. Trước đó, người này sống với BN1440 tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Phong tỏa chung cư Sư Vạn Hạnh vì liên quan đến ca nhiễm COVID-19

Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27/12 tại khu cách ly tập trung quận 5. Đến 17 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho thấy dương tính với COVID-19.

Lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, phong tỏa khu vực bệnh nhân sinh sống ở chung cư Sư Vạn Hạnh.

Lịch trình di chuyển phức tạp của BN Covid-19 nhập cảnh trái phép từ Myanmar: Ngồi thùng xe tải từ cửa khẩu về TP.HCM, đi qua 4 tỉnh thành BN 1440 là lao động tại Myanmar, trốn về nước qua các biên giới tại Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Tại Việt Nam, BN đã dừng chân tại 4 tỉnh thành là Tây Ninh, TP.HCM, Tiền Giang và Long An trước khi được đưa đi cách ly, điều trị.

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