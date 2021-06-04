Theo Báo Lao Động, bà Lê Thị Giàu xác nhận, TAND quận 1 đã nhận đơn thụ lý vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa bà và bà Nguyễn Phương Hằng. Cụ thể, bà Giàu đã khởi kiện việc bà Hằng đã có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của bà trên livestream vào ngày 14/5. Trong đơn kiện, bà Giàu cũng yêu cầu tòa án buộc bà Phương Hằng gỡ bài nói không đúng về bà, công khai xin lỗi và cải chính trên mạng YouTube, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần với số tiền 1.000 tỉ đồng.

Đáng chú ý, bà Giàu chia sẻ: "Thương hiệu mỳ chay Lá Bồ Đề tôi đã xây dựng hàng chục năm qua và có mặt thị trường trong nước và cả nước ngoài, sao lại xúc phạm là thương hiệu đểu?. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, danh dự và nhân phẩm cho cá nhân tôi và cả Công ty của tôi. Việc đòi bồi thường 1.000 tỉ đồng là đủ căn cứ và tôi sẽ trình bày tại tòa".

Theo đó, bà Giàu phản bác thông tin bà Hằng đã nói bà Giàu ép bức sư trụ trì 1 ngôi chùa trả lại tiền và xe cho bà Hằng, thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý,... Đồng thời, bà Hằng còn xúc phạm uy tín thương hiệu mỳ chay Lá Bồ Đề, dầu Nhị Thiên Đường do bà Giàu làm chủ là thương hiệu đểu, chứng nhận giả.

Bà Lê Thị Giàu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Giữa lúc cuộc chiến "pháp lý" giữa hai bà chủ quyền lực diễn ra, cư dân mạng bỗng nhận ra 2 thương hiệu có mặt trong câu chuyện kiện tụng lại rất quen thuộc trong ký ức lẫn tâm trí người Việt: Mỳ chay Lá Bồ Đề và dầu Nhị Thiên Đường.

Nói về thương hiệu mỳ chay Lá Bồ Đề, đây là thương hiệu có hơn 50 năm lịch sử. Lần đầu tiên, thương hiệu này xuất hiện tại thị trường Việt Nam vào những năm 1963. Do xuất hiện từ sớm nên mỳ chay Lá Bồ Đề gần như "độc tôn" trên thị trường thức ăn nhanh những năm 70, gần như chỉ cạnh tranh với bánh mì mà thôi. Bẵng đi một thời gian, Lá Bồ Đề im ắng hẳn khiến nhiều người lầm tưởng rằng thương hiệu đã "biến mất". Vài năm trở lại đây, người ta thấy mỳ chay Lá Bồ Đề lại xuất hiện sôi nổi trên thị trường, đặc biệt trong các sự kiện từ thiện của công ty Bình Tây.

Mỳ chay Lá Bồ Đề - Ảnh: Internet

Còn về dầu Nhị Thiên Đường, khi tìm hiểu trên Google, được biết, đây được cho là một loại dầu rất "ăn khách" của thế hệ các ngoại, các cụ. Hẳn là người dân thế hệ 6X, 7X không xa lạ gì với câu: “Nhất dương chỉ, Nhị thiên đường, Tam tông miếu, Tứ đổ tường, Ngũ vị hương, Lục tào xá”. Những năm 60, 70 của thế kỷ trước, kiếm hiệp Kim Dung được nhiều người miền Nam nằm lòng, trong đó "Nhất dương chỉ" là một môn võ tuyệt luân trong truyện kiếm hiệp. Đây là "trend" phổ biến nhất thời bấy giờ. Trong khi đó, đứng thứ hai là "Nhị thiên đường" - một sản phẩm rất phổ biến với các bà, các mẹ vì hầu như ai cũng có trong túi một lọ dầu bằng ngón út với niềm tin “dầu trị bá bệnh”.

Dầu Nhị Thiên Đường danh tiếng một thời - Ảnh: Internet

Theo tìm hiểu, dầu Nhị Thiên Đường là sản phẩm của nhà thuốc Nhị Thiên Đường của người Quảng Đông do gia đình họ Vi sáng lập, là một sản phẩm có mặt lâu đời ở Việt Nam. Về sau, thương hiệu này dần biến mất. Trong một bài viết, Người Lao Động thông tin, Nhị Thiên Đường đã chấm dứt hoạt động sản xuất tại Việt Nam. Thế nhưng, khi bà Giàu nhắc đến tên thương hiệu này, cư dân mạng lại đặt dấu hỏi về mối quan hệ của bà với thương hiệu này là như thế nào?

Nhiều bài viết của Bình Tây Food có nhắc đến mỳ chay Lá Bồ Đề nhưng không rõ 'dầu Nhị Thiên Đường' đang 'lạc trôi' ở bài viết nào? - Ảnh: Chụp màn hình

Tìm hiểu trên website Bình Tây Food, nơi bà Giàu làm chủ, trên website, có rất nhiều thương hiệu được nhắc đến nhưng hầu như không thấy bài viết nào giới thiệu đến dầu Nhị Thiên Đường. Trong khi đó, có rất nhiều bài viết nhắc đến thương hiệu mỳ chay Lá Bồ Đề như bà có đề cập khi gửi đơn kiện tụng. Đến nay, câu hỏi về mối liên quan khó hiểu giữa bà Lê Thị Giàu với thương hiệu dầu Nhị Thiên Đường vẫn chưa có lời giải đáp.