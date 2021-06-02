Vụ nữ đại gia Bình Tây kiện bà Phương Hằng: Thiệt hại chưa chắc đến 1.000 tỷ, liệu đòi được bao nhiêu?

Trong đơn khởi kiện bà Hằng, bà Giàu cho biết chỉ có mối quan hệ quen biết bà Hằng khi thăm viếng một ngôi chùa ở Đồng Nai. Dù không phải bạn bè thân thiết nhưng bà Hằng thường xuyên nhắn tin xúc phạm mình nên bà Giàu đã lập vi bằng về các tin nhắn này.

Bà Nguyễn Phương Hằng từng nhiều lần livestream trên trang cá nhân "bốc phốt" cả giới showbiz thu hút rất nhiều cư dân mạng đón xem. Gần đây trong buổi phát sóng ngày 14/5 của mình bà Phương Hằng đã “réo tên” một người phụ nữ tên Lê Thị Giàu và một ngôi chùa. Không chịu im hơi lặng tiếng như các diễn viên, ca sĩ, người mẫu khác, sau khi bị bà Phương Hằng "điểm mặt", bà Giàu đã làm đơn khởi kiện lên tòa án TAND quận 1. Hiện vụ việc đang được thụ lý và giải quyết.

Ngoài ra, trong thư tố cáo bà Giàu còn cho rằng bà Hằng đã xúc phạm uy tín thương hiệu Mì lá bồ đề, dầu Nhị thiên đường do bà Giàu làm chủ, đang hoạt động là thương hiệu đểu, chứng nhận giả.

Ngày 14/5 bà Phương Hằng tiếp tục livestream nói về các thông tin liên quan đến bà Giàu. Theo bà Giàu, bà Phương Hằng đã vu khống bà, ép bức một trụ trì chùa trả lại tiền và xe cho bà Hằng, "thùng tiền công đức của chùa do bà Giàu quản lý", "bà Giàu là "doanh nhân siêu lừa đảo", hung dữ, mua tượng Phật và hoa không trả tiền".

Bà Lê Thị Giàu lập vi bằng quyết định khởi kiện - Ảnh: Tuổi Trẻ

Cho rằng bà Hằng đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bản thân, bà Giàu đã khởi kiện buộc bà Hằng bồi thường số tiền 1.000 tỷ đồng tổn thất về vật chất và tinh thần. Bên cạnh đó, phía nguyên đơn còn yêu cầu bị đơn gỡ bỏ bài đăng trên mạng và chấm dứt hành vi xúc phạm danh dự, uy tín đối với bà Giàu.

Theo báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Hoàng Tùng, Trưởng văn phòng Luật sư Trung Hòa cho biết, việc nữ doanh nhân Lê Thị Giàu kiện nữ doanh nhân Phương Hằng yêu cầu bồi thường thiệt hại là quyền của bà Giàu. Bà Giàu có quyền khởi kiện bà Hằng khi có căn cứ xác định bà Hằng có các hành vi xâm hại đến quyền và lợi ích của bà Giàu.

Theo pháp luật quy định, bà Lê Thị Giàu là nguyên đơn nên bà có nghĩa vụ chứng minh về yêu cầu khởi kiện của mình. Cụ thể là hành vi xúc phạm của bà Hằng, thiệt hại từ hành vi xúc phạm này gây ra là bao nhiêu để yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bồi thường. Khoản tiền bồi thường mà bà Giàu yêu cầu ngoài bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần mà còn cả thiệt hại về mặt tài sản do hành vi của bà Phương Hằng gây nên.

Muốn nhận 1.000 tỷ cần xác minh hành vi vi phạm rõ ràng

Cũng theo thông tin từ Tri thức và Cuộc sống, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội trả lời trên báo cho rằng, khi khởi kiện bà Phương Hằng, nguyên đơn Lê Thị Giàu có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi của bà Phương Hằng là đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm và gây thiệt hại đến nguyên đơn.

Luật sư Cường cho biết thêm, có 2 vấn đề mà nguyên đơn trong vụ án này phải chứng minh là hành vi vi phạm pháp luật và thiệt hại xảy ra. Trên cơ sở các hình ảnh, thông tin được công khai trên mạng xã hội, nguyên đơn có thể lưu giữ, lập vi bằng để chứng minh hành vi của bà Hằng là vu khống, bịa đặt hoặc có những hành vi có tính chất xúc phạm danh dự nhân phẩm của nguyên đơn. Trong trường hợp tòa án xác định có hành vi vi phạm pháp luật, vấn đề bồi thường thiệt hại mới được xem xét. Việc kết luận hành vi của bị đơn có vi phạm pháp luật hay không sẽ phụ thuộc vào chứng cứ mà hai bên đương sự cung cấp và phụ thuộc vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa.

Muốn nhận được 1000 tỷ từ bà Nguyễn Phương Hằng, theo luật sư bà Giàu phải xác minh hành vi vi phạm rõ ràng - Ảnh: Chụp màn hình

Luật sư Cường cho rằng, khoản 1, điều 584, Bộ luật dân sự 2015 nêu rõ: “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.”

Nhiều người thắc mắc liệu số tiền 1.000 tỷ có phải là quá lớn trong vụ kiện này và bà Phương Hằng có phải đền bù thiệt hại cho bà Lê Thị Giàu như yêu cầu nêu trên hay không?. Nói về vấn đề này, luật sư cho biết thiệt hại có thể không đến 1.000 tỷ đồng như yêu cầu ban đầu của nguyên đơn. Về thiệt hại tinh thần nếu có, tòa án sẽ xem xét trong phạm vi không quá 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định theo Điều 592 bộ luật dân sự năm 2015 nêu trên.

Vấn đề trên cơ quan chức năng sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở các tài liệu chứng cứ mà cơ quan chức năng thu thập được trong quá trình giải quyết vụ việc, có kết luận và giải quyết trên cơ sở pháp luật. Liệu bà Giàu có nhận được 1.000 tỷ tiền đền bù khi tố cáo bà Hằng vu khống?