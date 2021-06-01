'Nữ hoàng livestream' Phương Hằng từng khiến cộng đồng 'nghiện' đến thế nào?

Xã hội 01/06/2021 20:44

Những ngày gần đây người người, nhà nhà đều tập trung đổ dồn về hiện tượng livestream Nguyễn Phương Hằng. Từ “bốc phốt” đến "chửi đổng" những nhân vật trong showbiz luôn là đề tài gây chú ý tới công chúng, kể cả ủng hộ lẫn phê phán.

Ngày 28/5 Bà Phương Hằng từng thông tin trên trang cá nhân: “Phương Hằng tôi rất xin lỗi, buổi livestream tối nay sẽ dừng lại, vì tôi bị bệnh hai hôm nay. Khi nào khỏi bệnh tôi sẽ thông báo để trực tuyến cùng quý vị”. Những tưởng cộng đồng mạng được một phen “sóng yên biển lặng” thế nhưng tối 31/5, nhân vật này tiếp tục lên sóng kể lể đủ mọi chuyện. Thiên hạ lại được dịp cất vào ngăn tủ những thần tượng ca sĩ, người mẫu, diễn viên để “hóng” về một “thần tượng” mới với bao hỉ nộ ái ố được mang ra diễn thuyết trong suốt mấy tiếng lên sóng.

“Xem nhân vật này livestream, con tôi học lớp 9 chuẩn bị thi tuyển vào lớp 10 mải mê đến nỗi bỏ bê việc ôn tập online. Hôm đó thấy con đóng cửa phòng, nghĩ rằng cháu đang facetime cùng bạn bè để giải đề thi, ai ngờ đứng ngoài nghe thử thì tiếng chửi xa xả như tát vào mặt của vị doanh nhân này. Ban đầu tôi đinh ninh rằng con xem cho vui nhưng hôm sau rồi hôm sau nữa cháu cứ cắm mặt vào điện thoại rồi cười thích thú khiến tôi khá lo lắng” - một vị phụ huynh chia sẻ.

'Nữ hoàng livestream' Phương Hằng từng khiến cộng đồng 'nghiện' đến thế nào? - Ảnh 1
 Không chỉ hút người xem về mảng livestream, những hình ảnh cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng cũng nhận lượt like 'khủng'

Chưa dừng lại ở đó, bạn N.Tùng (25 tuổi, quận 6) cho biết: “Mình cũng xem thử vì thấy vui vui nhưng càng xem nhiều lại càng “nghiện” lúc nào không hay. Giờ nào rảnh mình lại mang điện thoại ra xem. Cho đến hôm qua trong lúc trực một ca làm thêm, mình bị sếp nhắc nhở nếu còn gây ồn ào trong giờ làm việc và mất tập trung như thế thì cuối tháng tự xin nghỉ việc là vừa”. 

'Nữ hoàng livestream' Phương Hằng từng khiến cộng đồng 'nghiện' đến thế nào? - Ảnh 2

'Nữ hoàng livestream' Phương Hằng từng khiến cộng đồng 'nghiện' đến thế nào? - Ảnh 3
 Dưới các bài đăng của vị doanh nhân này luôn nhận nhiều lời khen của mọi người từ già, trẻ, lớn, bé đủ mọi lứa tuổi

Những ngày này cứ mở mạng Youtube lên sẽ tràn ngập những clip livestream do bà Phương Hằng làm chủ xị được cắt ghép, giật tít để câu view và thu hút lượng lớn người theo dõi. Những livestream nguyên bản thì tràn ngập những ngôn từ chửi rủa, bới móc, thậm chí gây ảnh hưởng tiêu cực cho người nghe.

Chị Trần Thu Nga (31 tuổi, bán tạp hóa) mệt mỏi khi hàng đêm hai đứa cháu cứ cầm điện thoại mở "loa" hết cỡ để xem cô Phương Hằng, từ mà các cháu dành gọi trìu mến cho vị nữ doanh nhân này. Khổ nhất là gia đình có người lớn tuổi, các cụ phải ngủ sớm nhưng cứ đến giờ “linh” thì giọng cô lại lảnh lót. Vì chiều con cháu nên các cụ không lên tiếng nhưng có vẻ cảm giác rất khó chịu. Chị quyết định sẽ tịch thu điện thoại của con nếu cứ tiếp tục thay những chương trình thiếu nhi bổ ích bằng việc tiếp thu những thói hư, tật xấu, từ ngữ dung tục mà bà Phương Hằng dùng trong livestream của mình.

Sở Thông tin và truyền thông từng làm việc với bà Nguyễn Phương Hằng và vị doanh nhân này đã cam kết không livestream trong tối 29/5 nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó. Mọi người đều hâm mộ bà về mảng kinh doanh, kiếm tiền giỏi và làm chủ cả một khu du lịch đồ sộ nên ngay cả người lớn, các bạn trẻ cũng "chen chân" giành suất chiếu để xem "cô Hằng".

'Nữ hoàng livestream' Phương Hằng từng khiến cộng đồng 'nghiện' đến thế nào? - Ảnh 4
 Dù cam kết ngưng livestream nhưng tập phát sóng mới của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn diễn ra thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem, khán giả đủ mọi lứa tuổi

Trần Bảo Toàn (sinh viên ngành Văn hóa học) bộc bạch: “Việc xem livestream sẽ khiến mọi người học theo những trào lưu được tạo ra trên mạng và coi đó là trend. Nếu tốt thì chẳng có gì phải bàn nhưng nếu tiêu cực sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý và cuộc sống hàng ngàn bạn trẻ. Nhiều em nhỏ bắt đầu dùng sai chính tả khi “quý zị”, “zui zẻ” được mang ra sử dụng và các em nhanh chóng học theo vì nghĩ là thời thượng, sành điệu”.

'Nữ hoàng livestream' Phương Hằng từng khiến cộng đồng 'nghiện' đến thế nào? - Ảnh 5

'Nữ hoàng livestream' Phương Hằng từng khiến cộng đồng 'nghiện' đến thế nào? - Ảnh 6
 Những từ ngữ 'zui zẻ', 'quý zị', 'zĩ zãng'... được cư dân mạng truyền tay nhau và học hỏi

Cộng đồng có quyền quan tâm và xem những gì họ thích tuy nhiên nên chọn lọc những nội dung tích cực để theo dõi và học tập. Việc cắm mặt vào chiếc smartphone cổ xúy những buổi livestream vô bổ chẳng khác nào tiếp tay cho nội dung bẩn có cơ hội sống sót và phát triển rầm rộ trong thời gian tới. Phải chăng đến lúc chúng ta cần suy nghĩ lại?

Tiền ảo mang tên Phương Hằng, Hoài Linh ồ ạt xuất hiện, người dân đã biết gì về chúng?

Tiền ảo mang tên Phương Hằng, Hoài Linh ồ ạt xuất hiện, người dân đã biết gì về chúng?

Phương Hằng token, Hoai Linh Token và cả Mr.Vo Hoang Yen coin đang xuất hiện trên thị trường khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng phát ngôn Nguyễn Phương Hằng livestream xem livestream Nguyễn Phương Hằng ảnh hưởng đến cộng đồng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 5 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 6 giờ 22 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 7 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1