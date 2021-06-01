Tiền ảo mang tên Phương Hằng, Hoài Linh ồ ạt xuất hiện, người dân đã biết gì về chúng?

Xã hội 01/06/2021 16:54

Phương Hằng token, Hoai Linh Token và cả Mr.Vo Hoang Yen coin đang xuất hiện trên thị trường khiến cư dân mạng vô cùng hoang mang.

"Meme coin" là thuật ngữ dùng để chỉ các đồng tiền ảo châm biếm được tạo ra theo một xu hướng đang khuấy đảo mạng xã hội.

Từ đầu năm đến nay, tiền ảo với đồng tiền đứng đầu là Bitcoin đã tạo nên "cơn địa chấn" với việc thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Cùng với đó, vô số các loại tiền ảo châm biếm, coin cỏ, coin rác vô giá trị đã được tạo ra với mục đích lừa lọc các "nhà đầu tư số 0" - tức các nhà đầu tư mới chập chững bước vào thế giới tiền điện tử, thiếu hiểu biết. 

Đặc biệt, sau sự kiện đang khiến cộng đồng mạng quan tâm trong suốt 2 tháng vừa qua là "cuộc chiến" livestream của bà  Phương Hằng, nhiều đồng tiền ảo "dựa hơi" tên của bà xuất hiện. Ngoài ra, các coin mang tên nghệ sĩ Hoài Linh, ông Võ Hoàng Yên - những "từ khóa hot" trên Google cũng xuất hiện tràn lan trên mạng. 

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Tiền ảo mang tên Phương Hằng xuất hiện - Ảnh: Vietnamnet 

Nguồn tin từ Vietnamnet cho hay, các coin này được tạo ra trên hệ sinh thái Binance Smart Chain với mức phí rất thấp, được giao dịch qua lại để đẩy giá trước khi lên các sàn phi tập trung (DeFi) như PancakeSwap, PooCoin.

Dữ liệu từ BSC Scan cho thấy, đồng Hoai Linh Token (mã HLT) đã có 291 giao dịch với 54 địa chỉ ví nắm giữ, đồng Mr.Vo Hoang Yen (mã VHY) có 117 ví nắm giữ với vài giao dịch qua lại. Đáng chú ý, đồng Mrs. Phương Hằng Token (mã MPH) có cả một trang web được tạo ra để giới thiệu về lộ trình phát triển, thông tin dự án được chú ý nhiều hơn cả, với 1.388 giao dịch với 496 ví nắm giữ.

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Tiền ảo Phương Hằng được giao dịch khá nhiều - Ảnh: Vietnamnet 

Đặc biệt, nhóm phát triển cho biết người sáng tạo ra nó đã hủy quyền chủ sở hữu token và để cho cộng đồng quản lý. Đồng thời, tiền ảo Phương Hằng token được phát triển dựa trên nền tảng Binance Chain. Hiện người đầu tư có thể mua tiền ảo Phương Hằng với giá 1 MPH đổi 0.00000000279451 USDT (Mỗi USDT tương đương 1 USD).

Theo ICTnews, đánh vào lòng tham của nhà đầu tư, các đồng tiền ảo meme mọc lên thời gian gần đây với giá trị là số vô tỉ với đằng sau dấu phẩy là rất nhiều số 0. Khi mua vào các đồng tiền này, người ta thường ôm hy vọng chỉ cần bớt đi một vài hoặc chỉ một số 0, họ cũng có thể x5, x10 tài khoản để trở thành triệu phú USD.

Nhưng theo các chuyên gia, các đồng tiền ảo châm biếm được tạo ra theo trào lưu rất dễ đứt thanh khoản khi có sự kiện hoặc trào lưu mới xuất hiện. Chẳng hạn đồng Mrs. Phương Hằng Token đang có vốn hóa khoảng 22.000 USD với nhà cung cấp thanh khoản (hay nhà cái) giữ khoảng 8.000 USD giá trị đồng này. Một khi nhà cái rút ra, nhà đầu tư sẽ trắng tay.

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Từ khóa:   Drama Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng tiền ảo

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