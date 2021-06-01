Sở TT&TT TP.HCM chính thức làm việc với phía bà Nguyễn Phương Hằng

Xã hội 01/06/2021 07:14

Ông Nguyễn Đức Thọ - Chánh thanh tra Sở TTTT TPHCM cho biết, phía bà Nguyễn Phương Hằng đã cam kết không phát ngôn thiếu chuẩn mực, phản cảm, gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và cá nhân khác.

Tối ngày 31/5, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết, Sở đã có cuộc làm việc với đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng "lò vôi", chủ khu du lịch Đại Nam). Do giãn cách xã hội và bà Hằng đang ở Bình Dương nên bà không thể trực tiếp làm việc với Sở.

Theo nguồn tin, nội dung buổi làm việc liên quan đến những phát ngôn được phát trực tiếp trên mạng xã hội có nội dung không chuẩn mực, không cẩn trọng gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội và ảnh hưởng đến người khác. Sau buổi làm việc, đại diện của bà Phương Hằng đã cam kết sẽ phát ngôn cẩn trọng hơn, không phát ngôn gây ảnh hưởng đến người khác.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản đề nghị các tỉnh, thành tăng cường quản lý, xử lý trường hợp livestream xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các tổ chức, cá nhân khác, sử dụng ngôn ngữ phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục.

nguyen phuong hang
Bà Phương Hằng trên sóng livestream tối qua 31/5 

Gần đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã trở thành "hiện tượng livestream" khi có thời điểm, có hơn 270.000 lượt xem cùng lúc xem bà phát sóng. Trong những buổi livestream, bà Hằng thường xuyên kể câu chuyện hậu trường showbiz, trong đó chỉ đích danh nhiều nghệ sĩ. Sau khi có chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 28/5, trên các trang fanpage chính thức của bà Phương Hằng đã thông báo hủy buổi livestream dự kiến diễn ra vào tối 29/5 với lý do sức khỏe

 

Được biết, đây không phải lần đầu tiên Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM làm việc với đại diện bà Phương Hằng về những phát ngôn trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 8/4, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Nguyễn Đức Thọ đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hằng bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì thông tin sai sự thật về việc bà Hằng đăng tải thông tin cho rằng ông Võ Hoàng Yên có thể hoạt động chữa bệnh tại tỉnh Bình Thuận là do có sự bao che.

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Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh của người chồng bà Nguyễn Phương Hằng, người mà bà từng thừa nhận từng nhiều lần "sống đi chết lại" để có thể đi cùng nhau một quãng thời gian dài.

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