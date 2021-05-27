Bên cạnh những tập phim dài kỳ quanh hứa hẹn "lập lại trật tự" Vbiz, bà Nguyễn Phương Hằng cũng khiến công chúng chú ý với những thông tin đời tư về cuộc hôn nhân với ông Huỳnh Uy Dũng, tức đại gia Dũng "lò vôi".

Theo nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng, bà và chồng hiện tại là ông Dũng "lò vôi" đã từng có 4 năm sống thử trước khi về chung một nhà. Trước đó, bà đã trải qua 2 lần kết hôn, có 3 người con riêng gồm 2 trai, 1 gái. Về phần ông Dũng, ông cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân và cũng có 3 người con trai riêng. Bà Nguyễn Phương Hằng - Ảnh: Internet Ông Huỳnh Uy Dũng - Ảnh: Internet Năm 2010, ông bà chính thức tổ chức hôn lễ. Được biết, sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này cũng không ít lần trải qua sóng gió, ồn ào. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 15 năm bên nhau, ông Dũng - bà Hằng mỗi lần xuất hiện đều khiến công chúng trầm trồ ngưỡng mộ vì những lời mật ngọt dành cho nhau. Nhiều người không khỏi tò mò, sánh đôi cùng người phụ nữ đang "bành trướng" khắp mạng xã hội là một đức lang quân "máu mặt" như thế nào? Cuộc sống hôn nhân của họ có gì khác so với các cặp vợ chồng trên thế gian?.

Cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng đại gia khiến không ít người tò mò - Ảnh: Internet Trong các buổi livestream, không ít lần nữ đại gia Đại Nam cho biết, ông Dũng "lò vôi" là một người có tất cả mọi "điểm sáng" của một đấng trượng phu: "tài, tâm, tiếng, tầm, tiền", thế nhưng, ông cũng là người có lắm "tật xấu". Theo bà Hằng: "Anh Dũng nhiều tật xấu lắm. Tại vì sao? Thường trời sinh một người đàn ông giỏi, thông minh, làm ra nhiều tiền trong khi tuổi đời rất trẻ, thì tính cao ngạo bắt buộc phải có. Nhất là độc tài, vì độc tài mới thành công trong thương trường được". Những chia sẻ của bà lập tức khiến khán giả "ngộ ra", để có thể "hiên ngang đi bên đời anh Dũng" như lời bà Hằng khẳng định chắc nịch trước đó, hẳn là bà Hằng phải là một người đàn bà thép. Thật vậy, trong một lần trực tiếp, bà Hằng từng chia sẻ về mối lương duyên khắc nghiệt để đến được với ông Dũng: "Cách đây 15 năm, tôi cũng một mình đi ngược dòng ngược gió về đến Bình Dương để mà giải cứu anh Huỳnh Uy Dũng, thời đấy anh Dũng cũng bị một nhóm hơn 40 người bao vây dẫn dắt ảnh vào sự mê tín, ảnh mê hồn trận và lúc đó họ mai một anh Dũng từng ngày, còn tôi giống như có một "sứ mệnh", tôi lao vào cứu anh Dũng, không biết là bao nhiêu khổ đau một mình tôi gánh nhưng tôi... chưa bao giờ gục ngã. Đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ hối hận vì tôi dám sống với chân lý".

Bà Hằng khẳng định: 'Tôi hiên ngang đi bên đời anh Dũng' - Ảnh: Internet Cuộc sống vợ chồng bà khiến nhiều người ngưỡng mộ dù đã ở ngưỡng U50 - Ảnh: Internet Cũng đồng ý về chia sẻ của bà Hằng, ông Dũng bộc bạch: "Phải nói tôi vô cùng may mắn đã tìm thấy một tri kỷ, tri ân, một người rất thông minh và bản lĩnh, chính là vợ tôi hiện nay đã sát cánh cùng tôi trong những lúc khốn cùng nhất của cuộc đời. Chính vợ tôi đã thức tỉnh tôi, khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự". Không chỉ có đau khổ, cuộc hôn nhân của bà cũng lắm sự vui vẻ, tinh nghịch như tuổi 20, bởi cả hai người đều được cho là có máu hài hước hơn người. Trong lần livestream gần đây nhất, bà Hằng cũng đã khi chia sẻ về lần đầu mới gặp nhau của 2 người: "Ngày xưa tui mới gặp anh Dũng á, là ảnh Dũng ảnh đòi kiện tui ra toà đó quý vị. Ảnh đã xử tôi một cái tội, ảnh nói là lần đầu tiên gặp tôi ảnh đã cho tôi một cái tội và xử luôn 6 tháng tù 'ôm' vì tội gây thương nhớ". Ông Huỳnh Uy Dũng: 'Anh tặng cho em cả cuộc đời rồi còn gì!' Ảnh: Internet Dẫu đã qua nhiều lần "lên bờ xuống ruộng" sống chết vì nhau, đến hiện tại, cuộc hôn nhân giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng vẫn khiến nhiều người ghen ty. Khi được hỏi về món quà đắt giá ông Dũng định tặng vợ dịp lễ, ông từng nói: "Anh tặng cho em cả cuộc đời rồi còn gì!". Với bà Hằng, bà thừa nhận: "Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm...".

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