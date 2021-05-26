Cụ thể, trong buổi phát sóng ngày 25/5, bên cạnh số tiền 13 tỷ ủng hộ Miền Trung của Hoài Linh, bà Phương Hằng cũng lớn tiếng cho biết Vy Oanh từng cặp kè và đẻ thuê cho một đại gia lớn tuổi.

Nối tiếp chuyện lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ, hầu như trong buổi livestream nào, bà Hằng cũng dùng nhiều lời lẽ có phần nặng nề để chỉ trích những người được cho là chống lại mình. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Hoài Linh, Trang Trần, Hồng Vân thì Vy Oanh cũng là người tốn của bà Hằng khá nhiều nước bọt.

Liên quan đến sự việc, mới đây, nữ ca sĩ Vy Oanh đã thông báo về trang Facebook mới cũng như có "bức tâm thư" khá dài gửi đến bà Hằng để "đòi bằng chứng thuyết phục".

Theo bà chủ Đại Nam, nữ ca sĩ có quá khứ không mấy tốt đẹp. Trước khi kết hôn với "người chồng hợp pháp" hiện tại, cô từng "làm bé” cho một vị đại gia và sinh con cho người này với mức giá 115 tỷ đồng. Bên cạnh đó, bà cũng nhắn nhủ với Vy Oanh "nếu em còn thắc mắc nữa chị gọi tên ra luôn nhé em" như để khẳng định mình biết rất cả về cô. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vợ ông Dũng “lò vôi” chưa đưa ra bất cứ bằng chứng cụ thể nào.

Mở đầu bài viết, Vy Oanh đặt giả thiết rằng việc bà Hằng nói mình làm vợ “bé”, đẻ thuê, cướp chồng khi có hai khả năng xảy ra "một là cô có khả năng ngoại cảm siêu phàm, hai là cô chui dưới gầm giường nhà con mới tự tin quy chụp như vậy".

Bài đăng của nữ ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng yêu cầu bà Hằng phải trả lời một số câu hỏi và đưa ra các bằng chứng cụ thể về những điều bà đã nói về cô trước ngày 29/5.

"Cô cho con xin phép có vài thắc mắc, mong cô vui lòng giải đáp trước ngày 29/5 nếu không giải đáp được, con coi như đây là một lời xin lỗi từ cô nhé (suốt thời gian qua cô đã vu khống, sai sót không biết bao nhiêu lần mà không xin lỗi ai, chứng tỏ việc để cô xin lỗi quá khó nên con xin phép tự coi như vậy ạ!).

1. Tên của "người mà con làm bé - đẻ thuê - cướp chồng và được chi 5-7 triệu đô - số 1 Việt Nam - già 70 tuổi tên là gì hả cô? Cô nói chừa cho con đường sống, không là cô công bố tên người ta thì con xin mời cô công bố đi ạ, con thấy cô chưa chừa đường sống cho ai, nên con tạm kết luận là cô không dám công bố vì lộ ra cố tình vu khống không căn cứ cô nhé!

2. Cô đã quy chụp và khẳng định trên đại chúng như vậy đề nghị cô đưa trong các bằng chứng sau:

- Hợp đồng đẻ thuê mà cô nhắc đến.

- Bằng chứng làm gái.

- Bằng chứng cướp chồng" - trích bài viết của Vy Oanh.

Bên cạnh đó, Vy Oanh cũng không quên "cà khịa" bà Hằng khi cho rằng mình là người chính chuyên, không bao giờ để lộ clip gạ tình như "nhân vật U50 kia" trên mạng xã hội.

"Con luôn tự hào mình là người chính chuyên không bao giờ để lộ clip gạ tình như nhân vật U50 nào đó trên mạng cô ạ? Và con nghĩ rằng nếu ở một kiếp nào đó, con có đẻ mướn thì vẫn sạch sẽ hơn nhân vật kia cô nhỉ? Người ta nói “Lấy đ.. về làm vợ chứ đừng lấy vợ về làm đ…”, cô có đồng ý với con không ạ?" - trích bài viết của Vy Oanh.

Cuối cùng, Vy Oanh chốt lại "bức thư" với câu nói "con tin không ai nắm tay đến tối, không ai gối tay đến sáng đâu cô ơi!" như một kiểu nhắc khéo bà Hằng rằng đời người có lúc thế này, lúc thế khác, không nên nói mạnh điều gì.

Bình luận của dân mạng - Ảnh: chụp màn hình

Bài viết nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Một số người ủng hộ Vy Oanh và cho rằng cô nên làm rõ chuyện này. Số khác lại có ý công kích khi "nhắc" cô "Im m** mồn". Thậm chí, người người còn tag hẳn Facebook của bà Hằng vào để "báo cáo" sự việc.