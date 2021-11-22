Do không để ý trong lúc điều khiển xe ô tô, mẹ lái ô tô gây tai nạn, cán con trai 4 tuổi tử vong.

Dẫn tin từ báo Lao Động, chiều 21/11, thông tin từ công an TP.Thái Nguyên cho biết, vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra cùng ngày, tại đoạn đường đối diện bệnh viện Gang Thép (phường Trung Thành).

Theo đó, một người mẹ điều khiển ô tô chở theo con trai nhỏ dừng trước cửa hàng tạp hóa. Trong lúc người mẹ xuống mua hàng, đứa bé cũng xuống theo nhưng phụ huynh không hề hay biết.

Lúc người phụ nữ quay lại xe thì đứa bé đứng bên ngoài, bám vào cánh cửa. Khi cháu bé chạy lên đầu xe thì bị cán trúng.

Bé chạy theo xe mẹ nên dẫn đến tai nạn thương tâm - Ảnh: Thanh Niên

Thanh Niên thông tin thêm, theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, người phụ nữ trong vụ tai nạn thương tâm trên là chị N.T.D. (31 tuổi, trú P.Lương Sơn, TP.Sông Công, Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô mang biển số 20A - 434.55 đã vô tình đâm va vào bé N.T.A.M (4 tuổi, con chị D.) đang đứng cạnh đường và chạy theo xe ô tô của mẹ.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé M. đã không qua khỏi.

Một số nhân chứng cho biết trước khi xảy ra sự việc, chị D. đỗ ô tô bên lề đường và cho bé M. ngồi lại ở trên xe, rồi vào một cửa hàng tạp hóa để mua đồ. Khi chị D. mua đồ xong liền ra xe nổ máy và không để ý bé M. đã xuống xe từ khi nào.

Thấy mẹ lên xe, bé M. đã cố mở cửa xe nhưng không được. Khi chị D. điều khiển ô tô di chuyển, bé M. đã bám, chạy theo xe. Đáng tiếc là người mẹ đã không phát hiện được sự việc cho đến khi đâm vào con thì mới biết.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên cho biết vụ việc xảy ra là do người mẹ đã thiếu chú ý, không kiểm tra con mà đã vội điều khiển xe rời đi, dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Tai nạn phẫu thuật thẩm mỹ: Bệnh nhân không thể nhắm được, mí dưới lòi gân máu đỏ tươi, mí trên chi chít sẹo Do tin tưởng vào quảng cáo của một cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ tại địa phương, với hy vọng có đôi mắt đẹp hơn, cô đã chi hơn 25 triệu đồng thực hiện dịch vụ cắt mí trên và lấy bọng mắt mí dưới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-lai-o-to-gay-tai-nan-khong-may-can-con-trai-4-tuoi-tu-vong-nhan-chung-tai-hien-truong-noi-gi-437723.html