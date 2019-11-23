Mẹ hú hồn khi thấy món quà 'kinh dị' con gái tặng, nghe giải thích xong thì không nhịn được cười

Mở túi xách thấy món đồ con gái tặng, mẹ trẻ sợ hú hồn. Thế nhưng sau khi nghe con giải thích thì lại không nhịn được cười. Câu chuyện hài hước hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Suy nghĩ và hành động của trẻ con đôi khi vượt quá sự tưởng tượng của người lớn. Mới đây, một bà mẹ trẻ đăng tải hình ảnh món quà của con gái tặng khiến người xem không thể nhịn cười. Câu chuyện hài hước nhận được hàng ngàn lượt thích và bình luận từ cư dân mạng.

Mẹ trẻ hú hồn khi thấy món đồ đặt trong túi xách - Ảnh: FB

Hóa ra đây chỉ là con búp bê mà cô con gái tặng mẹ - Ảnh: FB

"Em cứ tưởng là cái bùa gì đó, chết khiếp, sợ hãi hết mức thì đứa con lò dò ra bảo: 'Mẹ bất ngờ không, con làm cả buổi ở lớp về tặng mẹ đó'. Hú hồn", bà mẹ trẻ tâm sự.

Bé gái tặng mẹ một con búp bê làm bằng vải trắng toát, thắt dây xanh ở bụng và cổ. Hình dáng con búp bê quá đặc biệt khiến người mẹ sợ hãi. Chị còn định lên mạng để nhờ giải đáp xem là cái gì mà lại đáng sợ đến như thế.

May mắn là cô bé đã chia sẻ rằng đây chỉ là một món quà tặng thôi, hoàn toàn không phải đồ vật đáng sợ nào cả. Dân mạng cũng bật cười ngay sau khi đọc xong câu chuyện của người mẹ. Ai nấy đều cho rằng nhìn qua con búp bê này thì sợ hãi là hoàn toàn dễ hiểu.

"Đúng là thấy ghê thiệt, nhưng biết đứa nhỏ làm tặng mẹ thì lại thấy dễ thương quá trời"; "Con bé làm đẹp đó chứ"; "Trẻ con làm được thế này là rất giỏi rồi"; "Bé rất yêu mẹ đó"; "Chắc mẹ đau tim lắm luôn"; "Con biết cách mẹ hù dọa mẹ quá";...

Bé gái bụ bẫm để tóc 'bà thím' siêu yêu khiến dân mạng xuýt xoa 'búp bê phiên bản đời thực đây rồi' Bé gái đáng yêu sở hữu mái tóc xoăn bồng bềnh như búp bê, đôi mắt to tròn, cặp má bầu bĩnh dễ thương khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/me-hu-hon-khi-thay-mon-qua-kinh-di-con-gai-tang-nghe-giai-thich-xong-thi-khong-nhin-duoc-cuoi-344910.html