Cô dâu 62 tuổi tự nhận là gái chưa chồng, chồng trẻ 26 tuổi cảnh cáo dân mạng bớt khẩu nghiệp

Cặp đôi này cũng rất giỏi bày trò thu hút sự chú ý của người khác như cô dâu 62 tuổi giả vờ mang thai, đi thi hoa hậu, còn chồng trẻ 26 tuổi thì đi dao kéo hết lần này đến lần khác.

Sau hơn 1 năm làm đám cưới, cuộc sống của cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chồng trẻ 26 tuổi vẫn luôn nhân được đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mở đầu đoạn clip, cặp đôi tỏ ra thoải mái vui vẻ, có nhiều cử chỉ tình cảm. Chị Thu Sao gây chú ý khi chia sẻ anh Hoa Cương là trai chưa vợ, chị là gái chưa chồng nên đến với nhau không có gì là sai để bị cư dân mạng 'ném đá' như thế.

Mới đây, chị Thu Sao lại tiếp tục gây xôn xao khi trải lòng về cuộc sống hôn nhân và tình yêu cùng chồng trẻ. Dù livestream lúc nửa đêm nhưng vẫn nhận được hàng nghìn lượt xem và bình luận.

"Anh là trai chưa vợ, còn chị đã có chồng nhưng chồng mất, như thế cũng có thể gọi là gái chưa chồng. Hai bên tìm hiểu nhau, đi đến hôn nhân, được pháp luật công nhận hợp pháp, chị có quyền được hạnh phúc. Chị không tranh vợ cướp chồng của ai thì chẳng việc gì phải sợ những lời đàm tiếu", chị Thu Sao khẳng định.

Bên cạnh đó, chồng trẻ 26 tuổi của chị Thu Sao cũng có nhiều hành động tình cảm, "làm nũng" vợ. Anh cho rằng phụ nữ có có quyền mưu cầu hạnh phúc và thoải mái làm đẹp cho mình.

"Phụ nữ vốn đã rất thiệt thòi khi phải hy sinh tuổi xuân để sinh con, chăm sóc gia đình nên nếu có điều kiện càng phải làm đẹp. Cùng phận đàn bà với nhau nên động viên, đừng chửi bới nặng lời người khác dễ sinh khẩu nghiệp", Hoa Cương nói.

Cặp đôi liên tục tình cảm, làm nũng nhau trên sóng livestream - Ảnh cắt từ clip

Trong phần bình luận, bên cạnh những lời ngưỡng mộ, chúc phúc thì cũng có không ít những câu chỉ trích, mỉa mai hành động "làm lố" của cặp vợ chồng hơn nhau 35 tuổi.

"Mình không làm gì vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức thì vui vẻ sống thôi, mặc kệ người ta nghĩ gì"; "Hai vợ chồng trẻ quá"; "Dù sao cũng có tuổi rồi, hành động cho giống với lứa tuổi của mình đi, bớt lố lăng lại giùm"; "Nhìn cảnh anh chồng làm nũng mà tôi nổi cả da gà"; "Càng ngày càng lố bịch"..., dân mạng bình luận.