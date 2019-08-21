Đắk Lắk: Cụ bà đánh chết người tình 62 tuổi vì không chịu rửa chân trước khi ngủ

Tin nóng 21/08/2019 14:47

Chỉ vì mâu thuẫn chuyện rửa chân trước khi ngủ, cụ ông 62 tuổi trở thành nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm.

Hôm nay (21/8), VKSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với bà Sằm Thị Màu (60 tuổi, ngụ xã Ea Tam) về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án mạng thương tâm là ông Nông Văn Thương (62 tuổi, trú tại thôn Tam Liên, xã Ea Tam, huyện Krông Năng). 

Theo thông tin từ Giao thông, ông Thương và bà Màu có quan hệ tình cảm. Vào khoảng 16 giờ chiều 7/7, ông Thương đến nhà người tình ăn cơm. Sau khi quan hệ, ông Thương muốn ngủ lại. Bà Màu nói ông đi rửa chân nhưng ông Thương không đồng ý dẫn đến mâu thuẫn.

Trong lúc cãi nhau, bà Màu dùng dao chém nhân tình khiến ông Thương bị thương ở chân, sau đó ông bỏ đi. Một lát sau, người này quay lại thì hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Lúc này, ông Thương cầm đá đánh vào mặt bà Màu. Tức giận, bà Màu cầm một cây củi đánh vào người ông Thương. Nạn nhân sau đó lại tiếp tục bỏ đi nơi khác.

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Hiện trường nơi bà Màu phát hiện nạn nhân - Ảnh: Internet

Đến khoảng 9 giờ sáng hôm sau, bà Màu đi xuống nhà hàng xóm thì phát hiện người tình nằm gục trên đường vào nhà. Thấy vậy, bà đỡ nạn nhân vào ngồi gần gốc cà phê rồi đi xuống nhà hàng xóm. Lúc quay về, bà phát hiện ông Thương đã tử vong.

Theo kết quả giám định pháp y từ cơ quan chức năng, ông Thương tử vong là do chấn thương ở phần đầu, ngực, bụng, tứ chi gãy nên vỡ xương, xương sườn gãy dẫn đến mặt trong thành ngực bị thủng.

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Từ khóa:   chém nhân tình

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