Cô dâu 62 tuổi 'chơi lớn' khi cho chồng trẻ đi tân trang nhan sắc

Xã hội 25/10/2019 18:09

Trước đây, cô dâu 62 tuổi từng 5 lần 7 lượt đưa chồng đến thẩm mỹ viện thực hiện các tiểu phẫu trên khuôn mặt. Nhưng có lẽ vẫn chưa hài lòng nên chị Thu Sao đã quyết định đưa chồng trẻ xuống tận Hà Nội "chơi lớn" một lần. 

Chuyện tình lệch tuổi giữa chị Thu Sao (SN 1957) và anh Hoa Cương (SN 1992) ở Cao Bằng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng suốt thời gian vừa qua. Kể từ sau đám cưới cổ tích diễn ra vào cuối tháng 9/2018, những thông tin xung quanh cặp vợ chồng hơn kém nhau 35 tuổi vẫn chưa từng hạ nhiệt.

co dau 62 tuoi 1
Cô dâu 62 tuổi cùng chồng trẻ thường xuất hiện với vẻ ngoài long lanh trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, những hình ảnh về anh diện mạo xuống sắc của anh Hoa Cương lan truyền trên mạng xã hội khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người trêu đùa chị Thu Sao "xài hao" khiến chồng xuống sắc sau 1 năm kết hôn.

co dau 62 tuoi 2
Chồng trẻ của chị Thu Sao từng gây xôn xao vì vẻ ngoài xuống sắc - Ảnh: FB

Có lẽ đó là lý do khiến chị Thu Sao đưa chồng đi "tút" lại nhan sắc, lấy lại vẻ phong độ ngày nào. Trước đây, cô dâu 62 tuổi từng 5 lần 7 lượt đưa chồng đến thẩm mỹ viện thực hiện các tiểu phẫu trên khuôn mặt. Nhưng có lẽ vẫn chưa hài lòng nên chị Thu Sao đã quyết định đưa chồng trẻ xuống tận Hà Nội "chơi lớn" một lần. 

co dau 62 tuoi 3
Anh Hoa Cương làm lông mày - Ảnh: FB

Mới đây, cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao khoe ảnh chồng trẻ làm mũi, lông mày lên trang cá nhân và đã nhận về nhiều lời khen. Diện mạo anh Hoa Cương trở nên trẻ trung hơn trước rất nhiều. Theo anh chia sẻ thì toàn bộ chi phí đều có người tài trợ.

co dau 62 tuoi 4
Diện mạo trở nên trẻ trung hơn - Ảnh: FB
co dau 62 tuoi 5
Anh Hoa Cương từng được vợ đưa đi cắt mí mắt - Ảnh: FB

Về phía cô dâu 62 tuổi, chị cho biết việc anh Hoa Cương làm đẹp đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên chị không để tâm vì rất thích làm đẹp cho chồng trẻ. Hiện đôi vợ chồng hơn kém nhau 35 tuổi vẫn vô cùng gắn kết bất chấp những lời bàn tán từ người xung quanh.

Bất ngờ trước ngoại hình “tã” đi trông thấy của trai trẻ 27 tuổi sau 1 năm lấy vợ 62 tuổi ở Cao Bằng từng gây bão mạng

Bất ngờ trước ngoại hình “tã” đi trông thấy của trai trẻ 27 tuổi sau 1 năm lấy vợ 62 tuổi ở Cao Bằng từng gây bão mạng

Cô dâu này đúng là dùng chồng như "phá", nhiều người đã nói vậy sau khi thấy hình ảnh hiện tại của anh Hoa Cương.

Xem thêm
Từ khóa:   cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao hình ảnh gây bão mạng hình ảnh gây xôn xao

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 43 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 43 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản