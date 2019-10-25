Cô dâu 62 tuổi 'chơi lớn' khi cho chồng trẻ đi tân trang nhan sắc

Trước đây, cô dâu 62 tuổi từng 5 lần 7 lượt đưa chồng đến thẩm mỹ viện thực hiện các tiểu phẫu trên khuôn mặt. Nhưng có lẽ vẫn chưa hài lòng nên chị Thu Sao đã quyết định đưa chồng trẻ xuống tận Hà Nội "chơi lớn" một lần.

Chuyện tình lệch tuổi giữa chị Thu Sao (SN 1957) và anh Hoa Cương (SN 1992) ở Cao Bằng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng suốt thời gian vừa qua. Kể từ sau đám cưới cổ tích diễn ra vào cuối tháng 9/2018, những thông tin xung quanh cặp vợ chồng hơn kém nhau 35 tuổi vẫn chưa từng hạ nhiệt.

Cô dâu 62 tuổi cùng chồng trẻ thường xuất hiện với vẻ ngoài long lanh trên mạng xã hội - Ảnh: FB

Cách đây không lâu, những hình ảnh về anh diện mạo xuống sắc của anh Hoa Cương lan truyền trên mạng xã hội khiến dân mạng bàn tán xôn xao. Nhiều người trêu đùa chị Thu Sao "xài hao" khiến chồng xuống sắc sau 1 năm kết hôn.

Chồng trẻ của chị Thu Sao từng gây xôn xao vì vẻ ngoài xuống sắc - Ảnh: FB

Có lẽ đó là lý do khiến chị Thu Sao đưa chồng đi "tút" lại nhan sắc, lấy lại vẻ phong độ ngày nào. Trước đây, cô dâu 62 tuổi từng 5 lần 7 lượt đưa chồng đến thẩm mỹ viện thực hiện các tiểu phẫu trên khuôn mặt. Nhưng có lẽ vẫn chưa hài lòng nên chị Thu Sao đã quyết định đưa chồng trẻ xuống tận Hà Nội "chơi lớn" một lần.

Anh Hoa Cương làm lông mày - Ảnh: FB

Mới đây, cô dâu 62 tuổi Lê Thị Thu Sao khoe ảnh chồng trẻ làm mũi, lông mày lên trang cá nhân và đã nhận về nhiều lời khen. Diện mạo anh Hoa Cương trở nên trẻ trung hơn trước rất nhiều. Theo anh chia sẻ thì toàn bộ chi phí đều có người tài trợ.

Diện mạo trở nên trẻ trung hơn - Ảnh: FB

Anh Hoa Cương từng được vợ đưa đi cắt mí mắt - Ảnh: FB

Về phía cô dâu 62 tuổi, chị cho biết việc anh Hoa Cương làm đẹp đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên chị không để tâm vì rất thích làm đẹp cho chồng trẻ. Hiện đôi vợ chồng hơn kém nhau 35 tuổi vẫn vô cùng gắn kết bất chấp những lời bàn tán từ người xung quanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-dau-62-tuoi-choi-lon-khi-cho-chong-tre-di-tan-trang-nhan-sac-342222.html