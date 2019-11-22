Bé gái bụ bẫm để tóc 'bà thím' siêu yêu khiến dân mạng xuýt xoa 'búp bê phiên bản đời thực đây rồi'

Xã hội 22/11/2019 11:01

Bé gái đáng yêu sở hữu mái tóc xoăn bồng bềnh như búp bê, đôi mắt to tròn, cặp má bầu bĩnh dễ thương khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng.

Có lẽ bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong muốn có một cô con gái để cưng nựng, vỗ về. Các cụ có câu "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Bởi con gái luôn tâm lý, chu đáo, gần gũi với cha mẹ hơn con trai.

Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh "con gái rượu" thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hình ảnh bé gái đáng yêu, bụ bẫm, cộng thêm mái tóc uốn xoăn phong cách "bà thím" càng khiến người xem phát cuồng, liên tục thả tim và bình luận cực kỳ rôm rả.

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Bé gái bụ bẫm sở hữu gương mặt tròn, mắt to đen láy cùng mái tóc xoăn như búp bê - Ảnh: FB
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Gương mặt cưng xỉu đốn tim người xem - Ảnh: FB
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Ai xem ảnh xong cũng muốn có một cô con gái - Ảnh: FB

Bé gái sở hữu mái tóc xoăn bồng bềnh như búp bê, đôi mắt to tròn, cặp má bầu bĩnh dễ thương khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn cưng nựng.

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận xuýt xoa: "Tóc xoăn tít đáng yêu thế con ơi"; "Thèm con gái quá"; "Ui xinh quá, mình mà có cô con gái thế này chắc ôm ấp cả ngày luôn"; "Có con trai rồi giờ nhìn cô bé lại muốn sinh nữa"; "Đáng yêu xỉu luôn"...

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Nhìn thế này ai mà kìm lòng đước chứ? - Ảnh: FB
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Búp bê phiên bản đời thực - Ảnh: FB
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Nhiều người cho rằng cô bé chắc chắn là một mỹ nhân tương lai - Ảnh: FB

Tuy không rõ danh tính cô bé này là ai, nhưng vẻ ngoài đáng yêu của em vẫn thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Một số trang fanpage cũng đã chia sẻ lại những hình ảnh của bé và nhận về lượt yêu thích cực kỳ lớn.

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Cảnh tượng khiến ai cũng phải bật cười vì sự ngây thơ, đáng yêu của các bé. Loạt ảnh hài hước được dân mạng thả tim và bình luận nhiệt tình.

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