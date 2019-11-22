Bé gái bụ bẫm để tóc 'bà thím' siêu yêu khiến dân mạng xuýt xoa 'búp bê phiên bản đời thực đây rồi'

Có lẽ bất cứ ông bố, bà mẹ nào cũng mong muốn có một cô con gái để cưng nựng, vỗ về. Các cụ có câu "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng". Bởi con gái luôn tâm lý, chu đáo, gần gũi với cha mẹ hơn con trai.

Mới đây, một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh "con gái rượu" thu hút sự quan tâm của nhiều người. Hình ảnh bé gái đáng yêu, bụ bẫm, cộng thêm mái tóc uốn xoăn phong cách "bà thím" càng khiến người xem phát cuồng, liên tục thả tim và bình luận cực kỳ rôm rả.