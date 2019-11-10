Bé 4 tuổi đòi bỏ nhà ra đi, biết được lý do ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo

"Con gái tôi, 4 tuổi. Hôm nay 08/11/2019 chính thức đòi ra Ở RIÊNG!

Câu chuyện hài hước về bé gái 4 tuổi đòi bỏ nhà đi hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều thắc mắc cô bé "bất mãn" điều gì mà lại có suy nghĩ táo bạo đến thế.

Chuyện thường ngày ở huyện rồi nên tôi chẳng hỏi sâu hơn, chỉ bảo:

Chuyện là vừa ăn cơm xong, nàng có ghé sang, sà vào lòng mẹ, thỏ thẻ kể chuyện hôm nay đi học KHÔNG ĐƯỢC PHIẾU BÉ NGOAN.

- Thế có bạn nào không được như con? Bạn nào được?

Nàng kể rõ tên từng bạn. Ngưng một lúc, tự nhiên nàng bảo:

- Con muốn dọn đồ ra ngoài ở.



Bé gái 4 tuổi đòi dọn ra ngoài ở sau khi khóc lóc vì không nhận được phiếu bé ngoan - Ảnh: FB

Tôi hỏi lý do. Nàng nói muốn ra ngoài ở với cô Nhung (cô bạn ngày xưa cùng ở chung nhà với gia đình tôi). Tôi vẽ ra thử vài điều, nào là ra ngoài thì không được ở với bố mẹ nữa, không được nằm ngủ cạnh mẹ... xem nàng có chịu không.

Ngờ đâu nàng nói:

- Con lớn rồi, con cũng phải làm cô dâu mà.

Ôi, tôi mang nặng đẻ đau, dày công nuôi dưỡng. Mới có 4 năm thôi mà!

Tôi còn từng bàn với chồng sau anh nào muốn làm con rể thì phải ở rể. Mà con gái tôi thế này thì phải làm sao? Chạnh lòng quá đấy!", chị Mai (Hà Nội) chia sẻ câu chuyện hài hước về cô con gái nhỏ lên trang cá nhân.

Nghe con gái đòi dọn ra ngoài ở riêng, chị Mai tỏ ra hoảng hốt, sau đó chuyển sang cười sặc sụa bởi suy nghĩ quá mức ngô nghê, dễ thương của con.

Mới đầu, người mẹ nghĩ hay con gái xấu hổ vì không được phiếu bé ngoan nên mới có ý định như vậy. Nhưng hóa ra là cô bé lại muốn làm cô dâu khi chỉ mới 4 tuổi. Ai mà ngờ một cô bé nhỏ xíu lại có suy nghĩ bá đạo như thế.

Chị Mai cho biết, bé gái đòi làm cô dâu chỉ đơn giản là thấy cô dâu được mặc váy đẹp như công chúa, chưa hề biết cô dâu nghĩa là gì, phải gánh vác trách nhiệm ra sao.

Bức ảnh hài hước nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo các mẹ bỉm sữa. Ai nấy đều dành lời khen cho sự ngây ngô, dễ thương quá mức của bé gái.

"Bé xíu mà như bà cụ non thế"; "Đáng yêu chết mất"; "Đôi khi chỉ một vài câu nói ngây ngô của trẻ cũng xua tan đi mệt mỏi của bố mẹ"; "Chắc thích váy cô dâu quá nên con mới đòi ra ở riêng"; "Trẻ con đôi khi có những suy nghĩ mà người lớn chúng ta chẳng tưởng tượng nổi"..., dân mạng bình luận.