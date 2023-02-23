Vào ngày 23/2, cô gái liên quan đến vụ việc nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) về việc tài xế bị đánh vì nữ hành khách đòi đi vệ sinh không được, đã lên tiếng.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ việc nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) có đơn trình báo công an phường Phước Hải, TP Nha Trang phản ánh việc tài xế xe khách này bị đánh. Cụ thể, nhà xe này cho hay khoảng 22 giờ 35 ngày 16/2, xe khởi hành từ TP.HCM đi Nha Trang (Khánh Hòa). Đến 22 giờ 55, xe đang đi trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thì có một nữ hành khách đòi đi vệ sinh, nhưng tài xế không đồng ý vì đang trên cao tốc, dừng xe gây nguy hiểm. Đại diện nhà xe nói tài xế cũng tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh nhưng khách không chịu đi. Sau đó khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, xe đến trạm dừng thì nữ hành khách đã được đi vệ sinh.

Tuy nhiên, khi đến Nha Trang lúc 5 giờ 58 sáng 17/2, xe trả khách ở đường Tố Hữu thì có người đàn ông lao lên xe đánh tài xế. Tài xế bị đánh sưng đau vùng đầu, mặt và vai. Nhà xe đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên Công an phường Phước Hải. Tài xế Vũ bị đánh hội đồng - Ảnh: VTC News Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo Người Lao Động, cô gái trong đoạn clip tên T.M.H sau đó đã bị cộng đồng mạng xã hội vào trang cá nhân với nhiều lời khiếm nhã. Sau đó, cô gái này đã có thông tin phản hồi.

H. cho rằng việc kêu mấy anh của H. đánh tài xế xe thì đã bị mọi người "khủng bố" trên mạng rất nhiều, nhắn tin, đe dọa rất nhiều. Cô chia sẻ: "Mọi người cần nhìn nhận từ hai phía, đặt trường hợp của mình thì mọi người sẽ hiểu. Nhà xe có kiện thì mình cũng không sợ. Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh mà. Mắc gì phải ép khách hàng 1 giờ sao chịu được. Thử đặt trường hợp đó thì mọi người có hiền được không? Chỉ cần tấp xe lại cho khách hàng đi vệ sinh có gì mà không được chứ?" Cô gái vụ đánh tài xế bị đánh vì không được đi vệ sinh trần tình - Ảnh: Người Lao Động Bên cạnh đó, tài xế Trương Hữu Anh Vũ cho hay đã bình phục và đi làm lại từ ngày 21/2. Anh bị đánh vào đầu và lưng. "Tôi đã làm đúng nhiệm vụ của người tài xế, tận tình hướng dẫn, giải thích cho khách nhưng vẫn bị đánh khiến tôi rất buồn" - anh Vũ nói. Hiện nay, Công an TP Nha Trang, cho biết phía nhà xe không trình báo ngay hôm xảy ra vụ việc mà hôm qua (21-2) mới trình báo. Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận và đang xác minh theo đơn.

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