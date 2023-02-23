Lời trần tình của nữ hành khách trong vụ tài xế bị đánh vì không cho đi vệ sinh ở Nha Trang

Xã hội 23/02/2023 16:55

Vào ngày 23/2, cô gái liên quan đến vụ việc nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) về việc tài xế bị đánh vì nữ hành khách đòi đi vệ sinh không được, đã lên tiếng.

Theo thông tin từ VTC News, liên quan đến vụ việc nhà xe Bình Minh Bus (TP.HCM) có đơn trình báo công an phường Phước Hải, TP Nha Trang phản ánh việc tài xế xe khách này bị đánh. 

Cụ thể, nhà xe này cho hay khoảng 22 giờ 35 ngày 16/2, xe khởi hành từ TP.HCM đi Nha Trang (Khánh Hòa). Đến 22 giờ 55, xe đang đi trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây thì có một nữ hành khách đòi đi vệ sinh, nhưng tài xế không đồng ý vì đang trên cao tốc, dừng xe gây nguy hiểm. Đại diện nhà xe nói tài xế cũng tìm làn ưu tiên để khách đi vệ sinh nhưng khách không chịu đi. Sau đó khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, xe đến trạm dừng thì nữ hành khách đã được đi vệ sinh.

Tuy nhiên, khi đến Nha Trang lúc 5 giờ 58 sáng 17/2, xe trả khách ở đường Tố Hữu thì có người đàn ông lao lên xe đánh tài xế. Tài xế bị đánh sưng đau vùng đầu, mặt và vai. Nhà xe đã có giám định thương tích tài xế và gửi đơn trình báo lên Công an phường Phước Hải.

Lời trần tình của nữ hành khách trong vụ tài xế bị đánh vì không cho đi vệ sinh ở Nha Trang - Ảnh 1
Tài xế Vũ bị đánh hội đồng - Ảnh: VTC News

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin từ báo Người Lao Động, cô gái trong đoạn clip tên T.M.H sau đó đã bị cộng đồng mạng xã hội vào trang cá nhân với nhiều lời khiếm nhã. Sau đó, cô gái này đã có thông tin phản hồi.

H. cho rằng việc kêu mấy anh của H. đánh tài xế xe thì đã bị mọi người "khủng bố" trên mạng rất nhiều, nhắn tin, đe dọa rất nhiều. Cô chia sẻ: "Mọi người cần nhìn nhận từ hai phía, đặt trường hợp của mình thì mọi người sẽ hiểu. Nhà xe có kiện thì mình cũng không sợ. Đi trên cao tốc thì vẫn có thể dừng lại cho khách hàng đi vệ sinh mà. Mắc gì phải ép khách hàng 1 giờ sao chịu được. Thử đặt trường hợp đó thì mọi người có hiền được không? Chỉ cần tấp xe lại cho khách hàng đi vệ sinh có gì mà không được chứ?"

Lời trần tình của nữ hành khách trong vụ tài xế bị đánh vì không cho đi vệ sinh ở Nha Trang - Ảnh 2
Cô gái vụ đánh tài xế bị đánh vì không được đi vệ sinh trần tình - Ảnh: Người Lao Động

Bên cạnh đó, tài xế Trương Hữu Anh Vũ cho hay đã bình phục và đi làm lại từ ngày 21/2. Anh bị đánh vào đầu và lưng. "Tôi đã làm đúng nhiệm vụ của người tài xế, tận tình hướng dẫn, giải thích cho khách nhưng vẫn bị đánh khiến tôi rất buồn" - anh Vũ nói.

Hiện nay, Công an TP Nha Trang, cho biết phía nhà xe không trình báo ngay hôm xảy ra vụ việc mà hôm qua (21-2) mới trình báo. Công an phường Phước Hải đã tiếp nhận và đang xác minh theo đơn.

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non tại Nha Trang: Người thân lên tiếng như thế nào?

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non tại Nha Trang: Người thân lên tiếng như thế nào?

Người thân của cháu bé 2 tuổi hiện không đồng tình với kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán bé trai tử vong “do bệnh lý".

Xem thêm
Từ khóa:   Tài xế bị đánh vì không dừng xe Vụ tài xế bị đánh tới tấp ở Nha Trang tin nóng tin moi tin 24h

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 32 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 28 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?