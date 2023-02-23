Vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non tại Nha Trang: Người thân lên tiếng như thế nào?

Xã hội 23/02/2023 16:33

Người thân của cháu bé 2 tuổi hiện không đồng tình với kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán bé trai tử vong “do bệnh lý".

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào ngày 23/2, một ngày sau sự việc bé trai 2 tuổi tử vong, người thân của cháu bé vẫn không đồng tình với kết quả khám nghiệm tử thi chẩn đoán bé trai tử vong “do bệnh lý".

Chị Lê Thị Kim Oanh (cô ruột của cháu N) cho biết: "Ngày thứ Hai đầu tuần, cháu N đã bị viêm họng, gia đình thấy vậy đưa đi khám rồi lấy thuốc về nhà uống. Đến ngày thứ Tư, cháu N cũng bình thường, vui chơi rồi nhưng gia đình vẫn đưa thuốc lên gửi nhờ trường cho cháu uống và ngủ trưa lại trường".

 

Chị Oanh cho biết thêm: "Sáng ngày 22/2 (thứ Tư), bà của cháu N dẫn cháu đến Trường Mầm non Bé Ngoan để học. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, gia đình tôi quan sát trên camera thấy sự việc chẳng lành nên đã chạy ngay tới trường để xem thử tình hình ra sao. Khi đến nơi, thấy các giáo viên ở trường đang chuẩn bị chuyển cháu N tới bệnh viện. Bé trai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Nha Trang cấp cứu, nhưng các bác sĩ thông báo với gia đình là bé đã ngưng thở trước đó. Sự việc xảy ra khiến gia đình rất buồn, hiện gia đình đang lo hậu sự cho cháu nên đề nghị các cơ quan chức năng cần làm rõ vấn đề để cảnh báo cho các gia đình có cháu học ở trường".

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non tại Nha Trang: Người thân lên tiếng như thế nào? - Ảnh 1
Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc - Ảnh: Báo Dân Trí

 

Liên quan đến vấn đề trên, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra vụ bé trai 2 tuổi chết tại trường mầm non trên địa bàn TP.Nha Trang và sẽ sớm có thông tin. 

Ngoài ra, trường mầm non Bé Ngoan nằm trong Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp (Nha Trang) đã hoạt động bình thường trở lại. Đồng thời, hiệu trưởng trường mầm non này cũng cho biết, nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng, trích xuất camera cùng những thông tin liên quan phục vụ điều tra. Đồng thời, phía nhà trường cũng túc trực cùng gia đình lo hậu sự cho bé.

Vụ bé trai 2 tuổi tử vong ở trường mầm non tại Nha Trang: Người thân lên tiếng như thế nào? - Ảnh 2
Trường mầm non nơi có bé trai 2 tuổi tử vong ở Nha Trang - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VietNamNet, vào khoảng 14h ngày 22/2, sau khi hết giờ ngủ trưa, bà ngoại xem camera thấy cháu mình vẫn nằm ở trường. Nghi có chuyện, bà tới trường thì phát hiện cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ khẳng định bé trai đã chết trước đó.

Mẹ của cháu bé yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường cũng như nguyên nhân con trai tử vong. Còn về nguyên nhân bé tử vong do “bệnh lý” mà phía trường mầm non thông tin với báo chí, người mẹ bày tỏ hoài nghi, mong cơ quan chức năng làm rõ.

Hiện tại, công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

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