"Hiện phía công an phường đang chờ ý kiến của tài xế Vũ, vì theo quy định vụ việc gây thương tích nhẹ sẽ xử lý theo yêu cầu của bị hại. Nếu bị hại yêu cầu khởi tố thì phường sẽ chuyển hồ sơ lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố, còn không đề nghị thì xử lý hành chính theo quy định" - Trưởng Công an phường Phước Hải cho hay.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 24/2, Trung tá Nguyễn Đức Phương - Trưởng Công an phường Phước Hải (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), cho biết đã mời các đối tượng trong vụ đánh tài xế Trương Hữu Anh Vũ của nhà xe Bình Minh Bus vì không dừng xe trên cao tốc cho cô gái đi vệ sinh lên làm việc.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, Công an phường Phước Hải cho biết, khuya ngày 16/2, nhà xe Bình Minh Bus xuất phát từ TPHCM đi Nha Trang với 2 tài xế luân phiên điều khiển là Trương Hữu Anh Vũ và Bùi Nguyễn H.V. (41 tuổi, trú TP Nha Trang).

Cũng theo Trung tá Phương, sáng nay công an phường đã liên hệ với nạn nhân, nhưng tài xế Vũ báo đang bận chạy xe chưa thể làm việc được.

Đến khoảng 23h cùng ngày, trong lúc xe đang chạy trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây, nữ hành khách H. (22 tuổi, trú TP Nha Trang) đề nghị tài xế cho xe dừng lại để đi vệ sinh. Tài xế Vũ từ chối vì lý do không thể dừng xe trên đường cao tốc trái quy định pháp luật, không đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đề nghị H. chờ đến điểm dừng chân sẽ dừng, để cô gái đi vệ sinh.

Tuy nhiên, thấy H. bảo không thể chờ được, nên anh Vũ có dừng xe vào làn khẩn cấp và mở cửa theo yêu cầu của khách. Thế nhưng H. vẫn từ chối vì cho rằng không có nhà vệ sinh, trời tối. Thấy vậy, tài xế Vũ tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một chặng nữa mới rẽ vào cửa hàng xăng dầu bên đường để H. đi vệ sinh, trước khi tiếp tục hành trình.

Hình ảnh H. đề nghị các tài xế dừng xe trên cao tốc để mình đi vệ sinh - Ảnh: Báo Dân Trí

Đến khoảng 4h sáng 17/2, chiếc xe khách nêu trên chạy về đến gần địa phận TP Nha Trang, thì H. điện thoại kể lại vụ việc bị từ chối dừng xe trên đường cao tốc để đi vệ sinh cho người quen là N.T.T. (30 tuổi, trú TP Nha Trang). Sau đó, T. gọi thêm một đối tượng có tên thường gọi là Ty chạy xe chờ trước cửa hàng xăng dầu bên đường Tố Hữu (phường Phước Hải). Khi xe khách nói trên dừng lại, 2 thanh niên này lao lên xe dùng tay, chân đánh tài xế Vũ.

Khai tại cơ quan điều tra, T. nói có quen biết H., nên khi nghe bạn gái vừa khóc vừa kể lại sự việc đau bụng nhưng tài xế không dừng để đi vệ sinh, từ đó bực tức dẫn đến rủ thêm đồng bọn đánh người. Trong khi đó H. nói chỉ nhờ T. chở mình về, chứ không yêu cầu hành hung tài xế.

Sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã cấp giấy giới thiệu cho tài xế Vũ đến cơ sở y tế khám sức khỏe, cấp giấy chứng thương có nội dung ghi nhận vết thương sưng nề, đau phần mềm vùng cổ và vai bên phải, không có vết bầm tím hay tụ máu.