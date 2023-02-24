Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 10h ngày 24/2, tại căn hộ số 22xx, của anh T.V.T. (35 tuổi, ở tòa R2, chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ của căn hộ tầng 12 của toà nhà.