Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán

Hỏa hoạn bùng phát tại tòa R2 khu chung cư GoldMark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cột khói đen sau đó bốc ra ngùn ngụt từ khu vực ban công và cửa sổ.
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Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 10h ngày 24/2, tại căn hộ số 22xx, của anh T.V.T. (35 tuổi, ở tòa R2, chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy.
Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ của căn hộ tầng 12 của toà nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm điều 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường, phối hợp ban quản lý toà nhà triển khai chữa cháy.
Theo thông tin từ VTC News, trong khoảng 10 phút sau ngọn lửa được dập tắt, không xảy ra thương vong trong sự việc. Diện tích đám cháy khoảng 9m2. Tài sản thiệt hại gồm chăn màn, quần áo, giường, tủ và một số vật dụng sinh hoạt cá nhân. Vụ cháy không gây thương vong về người.
Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan công an điều tra.