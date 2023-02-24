Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán

Xã hội 24/02/2023 14:10

Hỏa hoạn bùng phát tại tòa R2 khu chung cư GoldMark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cột khói đen sau đó bốc ra ngùn ngụt từ khu vực ban công và cửa sổ.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào khoảng 10h ngày 24/2, tại căn hộ số 22xx, của anh T.V.T. (35 tuổi, ở tòa R2, chung cư Goldmark City, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ xảy ra cháy.

Theo Công an quận Bắc Từ Liêm, ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ của căn hộ tầng 12 của toà nhà. 

 

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bắc Từ Liêm điều 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường, phối hợp ban quản lý toà nhà triển khai chữa cháy. 

Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán - Ảnh 1
Ngọn lửa bùng phát từ phòng ngủ của căn hộ trên tầng 22 chung cư GoldMark City (Hà Nội) - Ảnh: Báo Dân Trí
Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán - Ảnh 2
 Phun nước dập tắt đám cháy - Ảnh: Truyền hình thông tấn
Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán - Ảnh 3
Ít phút sau ngọn lửa được dập tắt, không xảy ra thương vong trong sự việc - Ảnh: Báo Dân Trí
Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán - Ảnh 4
Nhiều vật dụng gia đình phía trong căn hộ bị ngọn lửa thiêu rụi - Ảnh: Báo Dân Trí
Cận cảnh hiện trường vụ cháy căn hộ tại tầng 22 chung cư ở Hà Nội: Người dân khẩn cấp sơ tán - Ảnh 5
Đồ đạc bị thiêu rụi - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, trong khoảng 10 phút sau ngọn lửa được dập tắt, không xảy ra thương vong trong sự việc. Diện tích đám cháy khoảng 9m2. Tài sản thiệt hại gồm chăn màn, quần áo, giường, tủ và một số vật dụng sinh hoạt cá nhân. Vụ cháy không gây thương vong về người.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được cơ quan công an điều tra.

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