Cảm động cụ bà đi lạc hơn 700km được công an Quảng Ngãi đưa về nhà ngay trong đêm

Xã hội 24/02/2023 13:15

Do thần kinh không ổn định nên cụ cụ bà Nguyễn Thị Ánh (78 tuổi) đi lạc hơn 700km từ Vũng Tàu về tới Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, vào ngày 24/2, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, lực lượng Công an thị trấn La Hà vừa hoàn thành việc bàn giao cụ bà Nguyễn Thị Ánh, 78 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người thân.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/2, người dân sống tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, phát hiện một cụ bà đi lang thang trên QL1 đoạn qua địa bàn, không có giấy tờ tùy thân và có dấu hiệu không bình thường nên đã điện báo Công an thị trấn La Hà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Thiếu tá Dương Thị Kim Phương, Phó trưởng Công an thị trấn La Hà đưa cụ về trụ sở công an thị trấn. Đồng thời, mua đồ ăn, nước uống và hỏi thăm thông tin cá nhân, người thân.

Cảm động cụ bà đi lạc hơn 700km được công an Quảng Ngãi đưa về nhà ngay trong đêm - Ảnh 1
Cụ Nguyễn Thị Ánh sau nhiều ngày đi lạc hơn 700km - Ảnh: Báo An toàn giao thông

Theo thông tin từ Zing, sau quá trình thăm hỏi, cụ bà cho biết tên Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1945, quê tại thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đang sống cùng với con ruột tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà có con gái tên Lê Thị Hoàng Hoa và con trai tên Vũ Quốc Thanh. Bà nói hôm trước rời nhà đi chơi nhưng sau đó đi lạc và giờ không biết đường về nhà.

 

"Sau khi đăng ảnh kèm theo thông tin lên các trang mạng xã hội nhờ cộng đồng chia sẻ, tìm kiếm giúp, kết quả người thân của cụ ở thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đã liên lạc xác nhận thân nhân gia đình. Do hoàn cảnh họ khó khăn, tôi đã đề xuất Công an huyện Tư Nghĩa bố trí xe chở bà về với người thân lúc 23h hôm qua", thiếu tá Phương nói.

Cảm động cụ bà đi lạc hơn 700km được công an Quảng Ngãi đưa về nhà ngay trong đêm - Ảnh 2
Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) điều động xe chuyên dụng đưa bà Ánh về với người thân ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn - Ảnh: Zing

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về gia đình cụ bà, Thiếu tá Phương đề xuất lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa dùng xe chuyên dụng của lực lượng công an và trực tiếp đưa cụ bà về quê.

Công an huyện Tư Nghĩa đã thông tin về tình hình sức khỏe của bà Ánh cho người con ruột ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ đang sắp xếp ra Quảng Ngãi đón bà về đoàn tụ với gia đình.

Năm 2023, sang tên Sổ đỏ phải nộp những loại thuế phí nào?

Năm 2023, sang tên Sổ đỏ phải nộp những loại thuế phí nào?

Khi sang tên Sổ đỏ thì các bên có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ theo quy định, trừ trường hợp được miễn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cụ bà đi lạc hơn 700km tin nóng tin moi tin 24h cụ bà 78 tuổi đi lạc

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 36 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?