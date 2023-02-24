Cảm động cụ bà đi lạc hơn 700km được công an Quảng Ngãi đưa về nhà ngay trong đêm

Do thần kinh không ổn định nên cụ cụ bà Nguyễn Thị Ánh (78 tuổi) đi lạc hơn 700km từ Vũng Tàu về tới Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ báo An toàn giao thông, vào ngày 24/2, Công an huyện Tư Nghĩa cho biết, lực lượng Công an thị trấn La Hà vừa hoàn thành việc bàn giao cụ bà Nguyễn Thị Ánh, 78 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người thân. Trước đó, vào khoảng 20h ngày 23/2, người dân sống tại thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, phát hiện một cụ bà đi lang thang trên QL1 đoạn qua địa bàn, không có giấy tờ tùy thân và có dấu hiệu không bình thường nên đã điện báo Công an thị trấn La Hà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Thiếu tá Dương Thị Kim Phương, Phó trưởng Công an thị trấn La Hà đưa cụ về trụ sở công an thị trấn. Đồng thời, mua đồ ăn, nước uống và hỏi thăm thông tin cá nhân, người thân. Cụ Nguyễn Thị Ánh sau nhiều ngày đi lạc hơn 700km - Ảnh: Báo An toàn giao thông Theo thông tin từ Zing, sau quá trình thăm hỏi, cụ bà cho biết tên Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1945, quê tại thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đang sống cùng với con ruột tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bà có con gái tên Lê Thị Hoàng Hoa và con trai tên Vũ Quốc Thanh. Bà nói hôm trước rời nhà đi chơi nhưng sau đó đi lạc và giờ không biết đường về nhà.

"Sau khi đăng ảnh kèm theo thông tin lên các trang mạng xã hội nhờ cộng đồng chia sẻ, tìm kiếm giúp, kết quả người thân của cụ ở thôn Tuyết Diêm, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, đã liên lạc xác nhận thân nhân gia đình. Do hoàn cảnh họ khó khăn, tôi đã đề xuất Công an huyện Tư Nghĩa bố trí xe chở bà về với người thân lúc 23h hôm qua", thiếu tá Phương nói. Công an huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) điều động xe chuyên dụng đưa bà Ánh về với người thân ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn - Ảnh: Zing Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về gia đình cụ bà, Thiếu tá Phương đề xuất lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa dùng xe chuyên dụng của lực lượng công an và trực tiếp đưa cụ bà về quê. Công an huyện Tư Nghĩa đã thông tin về tình hình sức khỏe của bà Ánh cho người con ruột ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Họ đang sắp xếp ra Quảng Ngãi đón bà về đoàn tụ với gia đình.

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