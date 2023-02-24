Danh tính của người đánh tài xế không dừng xe cho khách nữ đi vệ sinh ở Nha Trang

Xã hội 24/02/2023 13:36

Vào sáng 2/2, Công an phường Phước Hải đã làm việc lấy lời khai đối với N.T.T (sinh năm 1993, trú phường Vạn Thạnh, Nha Trang) và nữ hành khách T.M.H (sinh năm 2003, trú phường Phước Tân, Nha Trang).

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 24/2, Công an phường Phước Hải (TP Nha Trang) cho biết, đã làm việc và lấy lời khai của N.T.T, 30 tuổi, và nữ hành khách gọi T. tới đánh tài xế ô tô giường nằm trên đường Tố Hữu để phục vụ điều tra.

Theo Công an phường Phước Hải, tối 16/2, tài xế Trương Hữu Anh V (41 tuổi) của Công ty TNHH Bình Minh Bus điều khiển xe khách chạy tuyến TP.HCM – Nha Trang. Nữ hành khách H. đi trên chuyến xe này. Khi xe đi trên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, nữ hành khách muốn đi vệ sinh. Tuy nhiên, quy định trên cao tốc không được dừng xe đột ngột, nguy hiểm nên tài xế từ chối. Tới làn đường ưu tiên, tài xế dừng xe nhưng khách nữ không chịu xuống "giải quyết" rồi chờ tới trạm dừng chân mới đi vệ sinh.

Danh tính của người đánh tài xế không dừng xe cho khách nữ đi vệ sinh ở Nha Trang - Ảnh 1
N.T.T tại Công an phường Phước Hải - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, qua làm việc, T. khai nhận nghe H. gọi khóc kể vụ việc nên đã gọi Ty là bạn quen trên mạng xã hội đến đánh tài xế. Sau khi hành hung nạn nhân, T. chở H. về nhà.

"Vụ việc này phải xử lý theo yêu cầu của người bị hại nên chúng tôi đang chờ người bị hại có đơn yêu cầu để xử lý bước tiếp theo. Tài xế yêu cầu khởi tố thì Công an phường sẽ chuyển hồ sơ CQĐT Công an TP Nha Trang. Còn người bị hại không yêu cầu thì chúng tôi sẽ xử lý hành chính theo pháp luật để răn đe"- lãnh đạo Công an phường Phước Hải nói.

Danh tính của người đánh tài xế không dừng xe cho khách nữ đi vệ sinh ở Nha Trang - Ảnh 2
Tài xế xe giường nằm bị đánh ở Nha Trang - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, vị lãnh đạo Công an phường Phước Hải chia sẻ thêm, hành vi của hai thanh niên trên rất côn đồ nên cần phải xử lý nghiêm. Đối với thanh niên tên Ty, Công an phường Phước Hải đang xác minh nhân thân để mời đến làm việc.

Công an vào cuộc điều tra và cấp giấy giới thiệu cho tài xế Vũ đi khám chứng thương. Kết quả thương tật bị sưng nề, đau phần mềm ở cổ và vai bên phải, không có bầm tím hay tụ máu. Vụ việc tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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