Lộ thông tin 'nam chính' clip 8 phút: Cuộc sống xa hoa, dàn chân dài ‘bủa vây khắp người’

Xã hội 30/05/2021 10:21

Dân mạng truy tìm được tài khoản TikTok được cho là của 'nam chính' trong clip nóng 8 phút đã ngay lập tức "tràn vào" để lại vô số bình luận trái chiều.

Mạng xã hội hai ngày nay rần rần việc lộ clip nóng 8 phút của một thanh niên và hot girl tên V.T.A.T. từng tham gia vai diễn quần chúng trong bộ phim ăn khách Về Nhà Đi Con.

Bất ngờ khi clip cá nhân bị phát tán khắp cộng đồng, cô gái trẻ đã vội vã khóa trang cá nhân và điện thoại, không có bất cứ phản hồi nào. Sự việc xảy ra khiến cô không dám ra đường vì sợ dị nghị, cũng không dám lên mạng xã hội vì lo lắng đọc bình luận trái chiều. Hiện cô rơi vào tình trạng suy sụp tinh thần.

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Clip nóng bất ngờ bị phát tán không rõ lý do gây hoang mang dư luận - Ảnh: Internet

Sau "nữ chính", mới đây N.H.T. - "nam chính" trong clip nóng cũng lên tiếng tiết lộ mình và A.T. là người yêu của nhau. Clip được anh và bạn gái quay bằng điện thoại của bạn gái. Hiện cặp đôi đã nhờ luật sư và công an vào cuộc để làm rõ chuyện clip bị phát tán.

Cặp đôi cho biết, tối 25/5, A.T. cùng nhóm bạn khoảng 6 người có ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa. Trong quá trình ăn uống có nói to, gây ồn ào, Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra.

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Sự việc đang được điều ra, nhưng đã dấy lên nhiều nỗi lo trong cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Tại đây, họ được yêu cầu giao mật khẩu điện thoại để phục vụ công tác điều tra, xác minh. Sau đó, cô gái quê Hà Nam và bạn được trả điện thoại để ra về. Và đến sáng hôm sau (tức ngày 27/5), clip nóng của cặp đôi bị phát tán trên mạng xã hội.

Nói về việc clip nhạy cảm bị lộ ra ngoài, "nam chính" khẳng định: "Điện thoại của bạn gái tôi chưa đi sửa lần nào, tôi và bạn gái đã nhờ luật sư và đang làm đơn gửi các cơ quan chức năng, trong đó có Công an TP.Hà Nội để làm rõ ai là người phát tán clip, động cơ mục đích để làm gì".

Khi sự việc đang gây xôn xao, mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh của một người được cho là nam chính clip nói trên. Trong video mới được cho là của "nam chính", có thể thấy ngoài khoe cuộc sống xa hoa, check-in sang chảnh du thuyền, trên người phủ hàng hiệu, phụ kiện đắt tiền, anh còn gây chú ý khi check-in bên rất nhiều chân dài nổi tiếng.

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Hình ảnh được cho là nam chính trong clip nóng đang lan tràn - Ảnh: Internet
Lộ thông tin 'nam chính' clip 8 phút: Cuộc sống xa hoa, dàn chân dài ‘bủa vây khắp người’ - Ảnh 4
Thường xuyên check-in bên chân dài - Ảnh: Internet
Lộ thông tin 'nam chính' clip 8 phút: Cuộc sống xa hoa, dàn chân dài ‘bủa vây khắp người’ - Ảnh 5
Cuộc chơi sang chảnh trên du thuyền và người đẹp bủa vây - Ảnh: Internet
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Dân mạng tràn vào tài khoản cá nhân bình luận, nhân vật chính vẫn chưa lên tiếng - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, dân mạng đã "tràn vào" tài khoản của người được cho là nam chính trong clip, để lại rất nhiều bình luận khó nghe. Tuy nhiên, chính chủ chưa có bất cứ phản hồi nào.

Các thông tin lan truyền trên mạng hiện chưa rõ thực hư, đúng sai thế nào, mọi thông tin chỉ là một chiều từ cư dân mạng thích "hóng biến", thế nhưng vẫn khiến dư luận được phen xôn xao. 

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Đoạn clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con đang là tâm điểm chú ý. Trước đây, cũng không ít vụ các nữ hot girl bị phát tán clip gây xôn xao trên mạng xã hội, có thể kể đến Trâm Anh - cô nàng hot girl chương trình "Nóng cùng World Cup 2018" của VTV.

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