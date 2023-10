Lộ thông tin 'nam chính' clip 8 phút: Cuộc sống xa hoa, dàn chân dài ‘bủa vây khắp người’

Clip nóng bất ngờ bị phát tán không rõ lý do gây hoang mang dư luận - Ảnh: Internet

Sau "nữ chính", mới đây N.H.T. - "nam chính" trong clip nóng cũng lên tiếng tiết lộ mình và A.T. là người yêu của nhau. Clip được anh và bạn gái quay bằng điện thoại của bạn gái. Hiện cặp đôi đã nhờ luật sư và công an vào cuộc để làm rõ chuyện clip bị phát tán.

Cặp đôi cho biết, tối 25/5, A.T. cùng nhóm bạn khoảng 6 người có ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa. Trong quá trình ăn uống có nói to, gây ồn ào, Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra.