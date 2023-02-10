Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách khi đang lưu thông trên đường khiến hàng chục hành khách hoảng loạn, tháo chạy.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 10/2, xe khách biển kiểm soát 72B-006.42, do tài xế Trần Văn Út (30 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Lúc này trên xe có 3 nhân viên nhà xe và 24 hành khách.