Vào sáng ngầy 10/2, trong khi đang chạy trên quốc lộ 51 từ TP. Vũng Tàu tới TP. Hồ Chí Minh, xe giường nằm bị cháy khiến nhiều người hốt hoảng, tháo chạy.
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Theo thông tin từ Vietnam+/Tin tức thông tấn xã Việt Nam, Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách khi đang lưu thông trên đường khiến hàng chục hành khách hoảng loạn, tháo chạy.
Cụ thể, vào khoảng 3 giờ ngày 10/2, xe khách biển kiểm soát 72B-006.42, do tài xế Trần Văn Út (30 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển đang lưu thông trên Quốc lộ 51 (đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa) bỗng dưng bốc cháy dữ dội. Lúc này trên xe có 3 nhân viên nhà xe và 24 hành khách.
Khi phát hiện cháy, tài xế lập tức tấp xe vào lề đường, tắt máy, hô hoán nhân viên và hành khách nhanh chóng rời khỏi xe; đồng thời đưa tài sản có giá trị trên xe ra ngoài, trong đó có 3 xe máy của khách.
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay khi nhận được tin báo, Công an thành phố Biên Hòa và Công an huyện Long Thành đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường chữa cháy.
Khi tới hiện trường, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã triển khai đội hình chữa cháy (sử dụng 60 lít bọt chữa cháy chuyên dụng) để khống chế đám cháy và dập tắt hoàn toàn lúc hơn 4 giờ cùng ngày. Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi toàn bộ xe khách nói trên. Lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.