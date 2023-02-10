Diễn biến MỚI vụ người cha bị chủ chó đánh ở TP.HCM: Đã đi giám định thương tích, khẳng định sẽ không hòa giải

Xã hội 10/02/2023 10:13

Liên quan đến vụ người bị chủ chó hành hung khi bảo vệ con khỏi chó không rọ mõm ở TP.HCM, anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi) đã được lực lượng chức năng đưa đi giám định thương tích và đang chờ kết quả.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi) nói rằng thời gian qua, anh Đào Thế Vinh (28 tuổi), là chủ chó hành hung anh, sống cùng chung cư Q.7 Saigon Riverside (đường Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7) đã tìm cách liên hệ với anh và gia đình để xin lỗi, nhưng tới thời điểm này anh vẫn chưa đồng ý gặp. 

 

Anh Dũng cho biết thời điểm hiện tại, sức khỏe của anh đang dần ổn định. Hiện anh cũng đã trở lại với công việc của mình. Anh chia sẻ thêm: "Ngày 6/2, tôi đã được đi giám định thương tích và đang chờ kết quả, dự kiến khoảng 2 tuần sẽ có. Hiện tại, vì mới chuyển sang công việc mới nên tôi không thể nghỉ nhiều, tinh thần, sức khỏe ổn định là tranh thủ đi làm lại. Tuy nhiên tôi sẽ đi đến cùng vụ việc chứ không hòa giải".

Diễn biến MỚI vụ người cha bị chủ chó đánh ở TP.HCM: Đã đi giám định thương tích, khẳng định sẽ không hòa giải - Ảnh 1
Mặt anh Nguyễn Hoàng Dũng chảy máu sau khi bị chủ chó hành hung - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, vào tối ngày 2/2, anh Đào Thế Vinh (28 tuổi, ngụ tại chung cư Q7 Saigon Riverside) dắt chó xuống sảnh chung cư và không rọ mõm, không xích.

Lúc này, anh Nguyễn Hoàng Dũng dẫn con trai đi vào sảnh chờ thang máy ở chung cư. Con chó của anh Vinh cũng ở đây và liên tục tiến gần tới chỗ con trai anh Dũng.

Lo sợ con trai bị chó cắn, anh Dũng dùng chân đẩy con chó ra thì bị anh Vinh đến và đấm mạnh vào mặt. Anh Dũng ngã xuống nền nhà, đồng thời mắt kính của anh Dũng bị vỡ, đâm vào mắt gây chảy máu, vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng.

Diễn biến MỚI vụ người cha bị chủ chó đánh ở TP.HCM: Đã đi giám định thương tích, khẳng định sẽ không hòa giải - Ảnh 2
Vụ việc được camera an ninh tòa nhà ghi lại - Ảnh: Báo Lao Động

 

Đến ngày 8/2, anh Dũng cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc và đến bệnh viện để xử lý vết thương.

"Đến 8/2, tôi đã đi làm nhưng vết thương vẫn còn đau, chưa lành hẳn, hằng ngày đang phải đến bệnh viện để thay băng. Về phía anh Vinh có liên hệ gia đình tôi xin gặp để xin lỗi nhưng tôi chưa muốn gặp. Tôi đang chờ hướng xử lý từ cơ quan chức năng" - anh Dũng nói.

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