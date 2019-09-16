Hé lộ cuộc sống của cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió sau ly hôn: Một mình nơi đất khách, chỉ được gặp 2 con vào cuối tuần

Xã hội 16/09/2019 15:16

Mới đây, cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió từng gây xôn xao cộng đồng mạng đã lên tiếng chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn với chồng nước ngoài.

Sau 7 năm hạnh phúc với chồng Tây, cô gái H’Mông nói tiếng Anh như gió - Lò Thị Mai bất ngờ thông báo cả hai đã ly hôn. Bên cạnh đó, Mai còn chia sẻ thêm về cuộc sống hiện tại.

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Mặc dù cuộc sống sau ly hôn có chút khó khăn nhưng cô gái H’Mông vẫn quyết định ở lại Bỉ để gần con - Ảnh: Internet

Chia sẻ trên Vietnamnet, Mai cho biết hai vợ chồng cô đồng thuận ly hôn. Hai đứa con (bé lớn hơn 3 tuổi, bé nhỏ hơn 2 tuổi) sống chung với ba, Mai không cần phải chu cấp gì. Mỗi tuần, cô sẽ được đón con về chơi vào dịp cuối tuần. Mặc dù việc sống một mình ở nước ngoài không phải chuyện dễ dàng nhưng Mai vẫn quyết định ở lại Bỉ để được gần con.

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Lò Thị Mai từng gây xôn xao mạng xã hội vì khả năng nói tiếng Anh như gió - Ảnh: Internet

Năm 2005, cô bé Lò Thị Mai (sinh năm 1993, dân tộc H’Mông) bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ khả năng nói tiếng Anh như gió. Sau đó, Mai càng trở nên nổi tiếng hơn khi có chuyện tình đẹp như chuyện cổ tích với doanh nhân người Bỉ tên Steve Houbreschts (sinh năm 1983). Họ gặp nhau khi Mai mới 15 tuổi. Vì cảm mến cô bé người H’Mông mà Steve giữ liên lạc kể cả khi đã về nước. Sau đó, mỗi năm chàng trai người Bỉ đều đến Sa Pa 2 tuần để gặp Mai.

Trải qua 5 năm quen biết, Steve cầu hôn và đưa Mai sang Bỉ sống. Vì tình yêu, Mai đã chấp nhận xa gia đình, xa quê hương để lấy chồng Tây. Ở nơi đất khách, để có tiền trang trải cuộc sống, Mai xin làm việc trong một bệnh viện và mở một kênh vlog. 

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Chuyện tình yêu của Mai từng nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ từ mọi người - Ảnh: Internet

Trước đây, Mai từng chia sẻ dù Steve có tính hay ghen nhưng rất yêu thương vợ con. Mỗi năm anh đều đưa vợ con về Việt Nam để thăm gia đình nhà ngoại. Không chỉ vậy, dù bề bộn công việc nhưng Steve vẫn thường phụ giúp công việc nhà với vợ. Chính vì vậy thông tin cặp đôi chia tay khiến nhiều người tiếc nuối cho một tình yêu đẹp.

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió đã ly hôn, tiết lộ cuộc sống bên trời Tây không hề đẹp đẽ và quyết định ở Bỉ 1 mình

Cô gái H'Mông nói tiếng Anh như gió đã ly hôn, tiết lộ cuộc sống bên trời Tây không hề đẹp đẽ và quyết định ở Bỉ 1 mình

Theo Mai, cô đã phải chịu khổ nhiều chứ mọi thứ không hề dễ dàng như người ngoài vẫn nghĩ.

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Từ khóa:   Lò Thị Mai cô gái H'mông lấy chồng Tây

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