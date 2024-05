Ngày 22/8/2023, Hồ Xuân Hải lên mạng tìm hiểu cách thức gây ngạt bằng khí CO, sau đó, tự đi mua 1 bình khí, dây ống nước chở về cất giấu trong căn nhà vắng chủ, sát nhà gia đình đang ở.

Khoảng 22h cùng ngày, vợ con Hải vào phòng bật máy lạnh, đóng kín cửa đi ngủ. Hải ra ngoài phòng khách ngồi uống rượu và tiếp tục xem điện thoại, nghiên cứu cách gây tử vong bằng khí CO.

CO nguy hiểm khi hít vào chúng. Ảnh: Internet

Đến khoảng 2h sáng 23/8, Hải đưa bình khí CO đến khu vực tiếp giáp cửa sổ phòng vợ và các con đang ngủ, rồi xả khí CO vào phòng qua dây ống nước đã mua, khiến vợ con tử vong vì ngạt khí. Sau đó, Hải đóng van, cất bình khí CO về chỗ cũ, rồi vào phòng ngủ, đóng cửa, nằm dưới chân vợ con.

Đến trưa cùng ngày, thấy bất thường, hàng xóm kiểm tra, phát hiện vợ và 3 con của Hải đã tử vong, Hải còn sống và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo Hải đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người. Do đó, việc cải tạo, giáo dục bị cáo không còn tác dụng, cần thiết phải loại bỏ bị cáo Hải khỏi xã hội.

Hội đồng xét xử tuyên án tử hình Hồ Xuân Hải, đồng thời ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận bị cáo tiếp tục bồi thường cho đại diện hợp pháp của các bị hại 1,06 tỷ đồng.

Theo Vinmec, ngộ độc carbon monoxide (CO) là một dạng ngộ độc phổ biến và là nguyên nhân gây tử vong cao cho người bệnh mắc phải. Việc chẩn đoán khó khăn do biểu hiện lâm sàng không đặc hiệu. CO gây ảnh hưởng đến việc vận chuyển oxy do phân tử khí CO gắn quá chặt vào phân tử Hemoglobin, chiếm mất vị trí Hemoglobin gắn với oxy dẫn tới oxy không được Hemoglobin vận chuyển đến mô tế bào.

Cũng theo Tuổi Trẻ, khi hít phải một loại khí vô hình như CO, nạn nhân hoàn toàn không có cảm giác gì lạ. Chỉ khi nồng độ CO tăng lên trong máu, lúc đó mới xuất hiện triệu chứng. Nhức đầu và buồn nôn có thể bắt đầu xuất hiện khi nồng độ CO từ 10% đến 20% trong máu.

Khí CO khi bị hít phải sẽ đi vô phổi, khuếch tán nhanh qua phế nang, qua màng mao mạch phổi vào máu và liên kết với huyết sắc tố, có ái lực lớn gấp 240 lần so với ái lực oxy, liên kết này bền vững hơn oxy rất nhiều dẫn tới chất huyết sắc tố không thể gắn với oxy được nữa.

Hậu quả là tất cả mô và tế bào cơ thể không được cung cấp oxy, trong khi các bộ phận của cơ thể chúng ta đều rất cần oxy.

Đối với não, nếu không được nạp oxy từ 4 tới 5 phút sẽ bắt đầu bị tổn thương, sau 9 tới 10 phút bị tổn thương hoàn toàn và không thể hồi phục được, người bệnh sẽ nhanh chóng tổn thương các cơ quan và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.