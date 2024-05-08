Tá hỏa xe máy lao xuống vực sâu , vợ chồng du khách thương vong
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Báo Tiền Phong cho hay, khoảng 10h30 ngày 8/5, ông Freddy Host (SN 1960, quốc tịch Đức) chở vợ là bà Susanne Heike (SN 1963) trên chiếc xe máy BKS: 30M1-5686 đi từ xã Đồng Tân (huyện Mai Châu) hướng xã Chiềng Yên (huyện Vân Hồ, Sơn La).
Đến Km0+200 trên con đường dân sinh thuộc xóm Bò Liêm (xã Đồng Tân, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), chiếc xe máy do ông Freddy Host điều khiển bất ngờ mất kiểm soát và lao xuống vực bên phải đường, với độ sâu khoảng 40 mét.
Cũng theo Báo Dân Trí, hậu quả, ông Freddy Host tử vong tại chỗ, bà Susanne Heike bị đa chấn thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, sau đó tiếp tục được chuyển lên tuyến trên điều trị.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.