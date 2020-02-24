Hải Dương: Nữ sinh lao từ tầng 6 xuống đất tự tử, mẹ chạy theo can ngăn nhưng không kịp

Xã hội 24/02/2020 11:58

Nhìn thấy con gái ra ban công nhảy lầu tự tử, người mẹ chạy đến can ngăn nhưng không kịp. Được biết trước đó nạn nhân có dấu hiệu trầm cảm.

Vào khoảng 7 giờ sáng nay (24/2), tại khu chung cư Ngô Quyền 6 tầng (đường Phú Thọ, phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), người dân phát hiện 1 cô gái nhảy lầu tự tử.

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Hiện trường người dân phát hiện nữ sinh 22 tuổi nhảy lầu tự tử - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Công lý, nạn nhân là P.T.M.P (22 tuổi), hiện đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Được biết, vào thời điểm P. ra ban công, người mẹ nhìn thấy, đi theo can ngăn nhưng không kịp. 

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân có biểu hiện trầm cảm, người nhà vừa đưa đi chữa trị về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Ngay khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Bé gái nhảy lầu tự tử vì bố mẹ sắp ly hôn

Vào tháng 11/2019, tại Hà Nội cũng vừa xảy ra trường hợp bé gái nhảy lầu tự tử. Cụ thể, vào sáng 26/11, người dân tại chung cư Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội bàng hoàng phát hiện bé gái tên L. (12 tuổi) rơi từ tầng 39 của tòa nhà xuống đất. 

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Nơi người dân phát hiện bé gái 12 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tự tử vì buồn chuyện gia đình. Biết tin bố mẹ sắp ly hôn, nạn đã có quyết định dại dột. 

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