Nghe tiếng động lớn, người dân sống tại chung cư Bình Trị Đông (quận Bình Tân) chạy ra kiểm tra thì phát hiện 1 người phụ nữ tử vong, nghi do nhảy lầu tự tử.

Vào khoảng 6 giờ sáng nay (16/1), cư dân ở chung cư Bình Trị Đông, đường 17A, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân (TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ bên ngoài tòa nhà. Mọi người đến kiểm tra thì phát hiện một người phụ nữ nằm bất động bên cạnh chiếc xe ô tô, nghi nhảy lầu tự tử nên đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Sau thời gian dài mắc bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ 63 tuổi nghi nhảy lầu tự tử - Ảnh: Internet

Ngay khi nhận được tin, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai các nhân chứng. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là bà T.T.B (63 tuổi, sống tại chung cư). Theo thông tin trên Tổ Quốc, nạn nhân đã mắc bệnh hiểm nghèo hơn 10 năm nay. Bệnh viện vừa trả về không lâu thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân ban đầu có thể do bà B. suy nghĩ tiêu cực, bi quan về bệnh tật nên đã đi bộ lên tầng thượng rồi gieo mình tự tử. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo nhảy lầu tự tử

Cách đây không lâu, tại Đà Nẵng cũng đã xảy ra vụ việc bệnh nhân nhảy lầu tự tử. Cụ thể vào khoảng 12 giờ ngày 14/11/2019, mọi người đang khám, chữa bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) thì bất ngờ nghe một tiếng động mạnh gần khu vực bãi giữ xe số 1. Đến kiểm tra, người dân phát hiện bà N.T.N (48 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) tử vong dưới nền.

Hiện trường vụ bệnh nhân nhảy lầu tự sát tại Bệnh viện C Đà Nẵng - Ảnh: Internet

Được biết vào buổi sáng cùng ngày, bệnh viện vừa tiến hành hội chẩn, xác định bệnh nhân N. nhiễm lao. Nhiều người cho rằng có thể do biết mình mắc bệnh hiểm nghèo nên nạn nhân đã nghĩ quẩn.

Ninh Thuận: Học sinh hoảng hốt khi chứng kiến người phụ nữ nhảy lầu tự tử tại trường Sau khi lẻn vào trường THPT Chu Văn An, người phụ nữ khoảng 40 tuổi nhảy lầu tự tử khiến các học sinh trong trường hoảng hốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-tam-nguoi-phu-nu-nghi-nhay-lau-tu-tu-sau-thoi-gian-dai-mac-benh-hiem-ngheo-348934.html